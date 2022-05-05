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Formula 1 / Miami GP Haberler

FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Miami GP için basın toplantısı programını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı
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FIA, 2022 sezonunda yüz yüze basın toplantılarına geri dönme kararı almıştı. Önceki yarışlarda olduğu gibi Miami GP'de de sürücüler beşerli gruplar halinde cuma günü soruları yanıtlayacak.

Basın toplantısı, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Program:

6 Mayıs Cuma

TSi 18.00

Pierre Gasly (AlphaTauri)
Lance Stroll (Aston Martin)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Sergio Pérez (Red Bull)
Alex Albon (Williams)

TSi 18.30

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Esteban Ocon (Alpine)
Kevin Magnussen (Haas)
Max Verstappen (Red Bull)

TSi 19.00

Fernando Alonso (Alpine)
Charles Leclerc (Ferrari)
Mick Schumacher (Haas)
Daniel Ricciardo (McLaren)
Nicholas Latifi (Williams)

TSi 19.30

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Carlos Sainz (Ferrari)
Lando Norris (McLaren)
George Russell (Mercedes)

 

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 17:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

7 Mayıs Cumartesi

TSi 17:30

Laurent Rossi (Alpine)
Zak Brown (McLaren)
Toto Wolff (Mercedes)

TSi 18:00

Frédéric Vasseur (Aston Martin)
Guenther Steiner (Haas)
Christian Horner (Red Bull)

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