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Formula 1 İspanya GP

FIA: "Mevcut araçlar yakın mücadelelere izin vermiyor"

FIA'dan Nicholas Tombazis, Formula 1'in mevcut düzenlemelerinin yakın mücadelelere izin vermediğini kabul ediyor.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

George Russell, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

FIA'nın tek koltuklu yarış direktörü Nicholas Tombazis, Beyond the Grid podcast'ine katıldı ve burada  2026 düzenlemelerini değerlendirdi.

Tombazis şöyle dedi: "Hedeflerimiz daha sıkı bir mücadele için gerekli koşulları yaratmaktı, çünkü yarışların muhteşem olması ve araçların pistte birbirlerini yakından takip edebilmesi çok önemli."

"Böylece sürücüler pozisyon mücadelesi verebilirler."

"Bize öyle geliyor ki mevcut nesil araçlar son zamanlarda bu açıdan pek iyi değiller."

"Bunun yanında başka sorunları da çözmeye çalıştık: bu araçlar çok fazla yere basma gücü üretiyor, bu nedenle birçok viraj artık viraj olmaktan çıkıyor - sürücüler oralarda  tam gaz geçiyor."

"Bu yüzden yere basma gücü seviyesinin çok yüksek olduğunu ve azaltılması gerektiğini düşünüyoruz, böylece pistlerde sürücülerin yol tutuş eksikliğinden kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmesi gerekecek."

"Ayrıca yeni nesil araçların yeni güç üniteleriyle sorunsuz şekilde entegre olmasını istiyoruz. Motorlarla ilgili düzenlemeler birkaç yıl önce yayınlandı. Bu, çevre standartlarını yükseltme konusundaki bir sonraki adımı atmamızı sağlayacak, ki bu da önemli."

Tombazis, 2026'da bir takımın önde olma ihtimalini reddetmiyor.

"Bilmiyorum. Hemen rekabet seviyesinin yüksek olmasını umuyorum."

"Farklı takımların zafer için mücadele edeceğine inanmak istiyorum, ancak yeni düzenlemelere geçişte her zaman olduğu gibi birileri hatalar yapacak ve başlangıçta zorluklar yaşayacak."

"Ancak bana öyle geliyor ki uzun vadede rekabet seviyesinin yakınlaşmasını sağlayacak önlemler aldık."

Nikolas Tombazis, Tek Koltuklu Araç Teknik Konuları Başkanı, FIA

Nikolas Tombazis, Tek Koltuklu Araç Teknik Konuları Başkanı, FIA

Fotoğraf: Mark Sutton

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