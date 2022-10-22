FIA, Mercedes'in yeni ön kanadını kullanmasına izin vermedi!

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Mercedes Austin'e büyük bir güncelleme paketi ile geldi ve bu sezonki son güncellemelerini Amerika topraklarına getirdi. Özellikle aracın tabanına yapılan güncellemeler, 2023'ün bir temeli olarak görülüyor ve ilk izlenimler oldukça pozitifti.

Tabandaki güncellemelerle birlikte Mercedes'in aracın sürüş yüksekliğini düşürebildiği görüldü, hissiyat açısından da gelişim sağlandı. Nitekim Lewis Hamilton, cuma gününde güncellenmiş W13'te "kesinlikle bir gelişim hissettiğini söyledi".

Mercedes için her şey oldukça pozitif geçse de bir şey kafaları karıştırdı: Austin'e getirilen yeni ön kanat araçta yoktu.

Mercedes, güncelleme paketinin bir parçası olarak yeni bir ön kanat da getirmişti ama dün gerçekleştirilen seanslarda bu ön kanadı W13'te görmedik.

Bunun nedeni şimdi ortaya çıktı. Motorsport.com'un kaynaklarına göre, FIA, Mercedes'in yeni ön kanadının yasal olmadığını söyledi ve Alman ekip de bu parçayı aracına takamadı.

Peki yasal olmayan neydi?

Mercedes, yeni ön kanadında planyanın üstüne 2 tane ufak kanatçık ekledi ve planyanın üstünde toplam 5 tane kanatçık olmuş oldu. Bu kanatçıkları aşağıdaki görselde küçük dairenin içinde yer alan çizimde görebilirsiniz. Dairenin içinde yer alan küçük çizim yeni ön kanadı ve 5 kanatçığı gösteriyor.

Dairenin altındaki çizim ise eski ön kanada ait.

Mercedes W13: Ön kanat karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

İşte ön kanatta planyanın üstüne koyulan bu kanatçıklar, yasal değiller. Normalde bu kanatçıklar, destek kolu olarak görev yapıyorlar ve amaçları aerodinamik performans getirmekten ziyade, planyaya destek sağlamak.

Ancak ön kanadın son planyasında yer alan karbon destek kanatçıkları, son güncellemeyle birlikte artık destek görevi görmekten ziyade hava akımını yönlendirerek aeordinamik bir avantaj getirmek için kullanılmaya başlandı.

Yani normalde destek olarak kullanılan o kanatçıklar, artık "outwash" etkisini arttırarak havayı lastiklerin dışına itmeyi güçlendirmek için kullanılıyordu ve birer kanatçık gibiydi. Destek kolu gibi değil.

Bu destek kolları, girdap yaratarak kirli havayı artırabilecek birer aerodinamik parçaya dönmüştü ve bu yüzden FIA, bu çözümün yasal olmadığını ve araçta kullanılamayacağını açıkladı.

Mercedes de bu yüzden eski ön kanadıyla piste çıktı ancak tabandaki güncellemeler araçta yer almaya devam etti ve bahsettiğimiz gibi performans anlamında olumlu getirileri oldu.

2018'in sonuna kadar kadar planyaların üstünde yer alan kanatçıkların ne kadar popüler olduğunu biliyoruz. Her takım, ön lastiklerin etrafından dolanacak hava akşını artırmak adına bu kanatçıkları kullanıyordu. Fakat bu çözüm, 2019'dan bu yana yasak.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images