FIA, Mercedes'in ön kanat planya ayırıcı fikrini yasakladı

Mercedes, Austin'deki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine yeni bir ön kanat tasarımıyla gelmişti, ancak ön kanat planya ayırıcı kullanımı; griddeki diğer takımların dikkatini çekmişti.

Takımın fikri, bu kanat benzeri elementlerin; aerodinamik açıdan kuralların izin verdiğinden daha fazla hava akışı sağladığını iddia etti.

Diğer takımlar, planya ayırıcıların şeklinin; yalnızca kanadı güçlendirmeyi değil araç üzerindeki hava akışını daha iyi yönetmede önemli performans farkı sağladığını iddia etti.

Bununla birlikte Mercedes, kuralların bu tür planya ayırıcılarına mekanik, yapısal ve ölçüm sebeplerinden dolayı öncelik verilmesi gerektiğini savundu. Bu nedenle ikinci kez bir 'fayda sağlanmasına' izin verildi.

Mercedes, ABD Grand Prix'sinde ön kanadı kullanmayı düşünmedi, çünkü yedek parça olarak veya her iki pilota da yetecek sayıda ön kanat yoktu.

Yine de kanadın garajda olması, gelecek hafta gerçekleşecek Meksika GP öncesi rakiplerin bu konuda FIA'ya itirazda bulunmasına sebep oldu.

FIA, bu ön kanat fikrinin aerodinamik avantaj sağladığına ikna oldu. Bu nedenle kanat Meksika Grand Prix'sinde ilk kez kullanılmadan önce planya ayırıcıların çıkarılması gerekiyordu.

FIA, bu konuda takımların farklı girişimlerini engellemek adına 2023 teknik kurallarında düzenlemeye gitti.

Bu hafta Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanan yeni bir kural taslağı, ön kanat planya ayırıcıların birbirini takip eden profiller arasında yapısal bir bağlantı oluşturması gerektiğine yer verildi. Boyutlar ve bağlantı mesafeleri de planya ayırıcılarının orijinal amacını güçlendirmek adına değiştirildi.

'Asıl' amaçlarının aerodinami olmamasını açıklayan cümle de yeni kural taslağından kaldırıldı.

Mercedes never raced with the controversial separators on its front wing.

Photo by: Erik Junius