FIA, Mercedes'in Monako GP için 'inceleme hakkı' talebini kabul etti!

FIA'nın çarşamba günü yayımladığı belgede, Mercedes'in Alpine'in yarış sırasında verilen cezaları iptal ettirmesinin ardından Monako hakemlerinin kararına karşı resmi bir İnceleme Hakkı başvurusu yaptığı doğrulandı.

Duruşma iki aşamada gerçekleştirilecek. Kurallar gereği hakemler öncelikle Mercedes'in, ilk kararın verildiği sırada mevcut olmayan 'önemli ve ilgili yeni bir unsur' sunup sunmadığını değerlendirecek. Eğer bu kriter karşılanırsa, süreç ikinci aşamaya geçecek ve itirazın esasına ilişkin değerlendirme yapılacak.

Son gelişme, Monako Grand Prix'si sonuçlarında yaşanan ve Pierre Gasly'nin aldığı iki pit yolu hız ihlâli cezasının iptal edilmesiyle sonuçlanan büyük değişikliğin ardından geldi.

Yarış sırasında birkaç pilotun, pit yolundaki 60 km/s hız limitini aştıkları gerekçesiyle ceza aldığı belirtilmişti. Gasly iki ayrı beş saniyelik ceza almış ve bu nedenle podyumdan düşerek sonuçlarda yedinci sıraya gerilemişti.

Ancak Alpine, resmi zamanlama sisteminin pit yolu ölçüm noktalarından birinde kullanılan mesafenin Monako pit yolu düzeni için yanlış hesaplandığını gösteren kanıtlar sunarak cezaları başarıyla iptal ettirdi. FOM da sistemi yanlış şekilde kurduklarını kabul etti. Bunun üzerine hakemler iki cezayı da kaldırarak Gasly'yi yeniden üçüncü sıraya yükseltti.

Bu karar, aynı koşullar altında ceza alan diğer pilotların durumlarının da sorgulanmasına yol açtı.

FIA hakemleri henüz Russell'ın cezasının hatalı olduğunu resmi olarak tespit etmiş değil. Ancak FOM'un zamanlama sisteminin yanlış çalıştığını kabul etmesi, Mercedes pilotunun da pit yolunda hız yaptığı gerekçesiyle yanlış şekilde cezalandırılmış olabileceğine işaret ediyor.

Russell başlangıçta pit yolunda hız limitini aştığı gerekçesiyle beş saniyelik ceza aldı. Daha sonra bu cezayı pit stop sırasında çekmeye çalıştı ancak hakemler cezanın doğru şekilde uygulanmadığına karar verdi. Bunun sonucunda Britanyalı pilota ek olarak bir pitten geçiş cezası verildi ve Russell bu cezayı son yeniden startın ardından çekti. Bu olaylar zinciri Russell'ın puan barajının dışına düşmesine neden oldu.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Monako'daki sonuçların etkisi yalnızca yarışla sınırlı kalmadı. Russell, pilotlar şampiyonasında önemli puanlar kaybetti ve aldığı sıfır puan özellikle takım arkadaşı Kimi Antonelli ile mücadelesinde büyük zarar verdi.

Monako Grand Prix'si sonucuna itiraz eden iki takımın daha olduğu belirtiliyor. Bunlardan biri olan McLaren, Gasly'nin cezalarının kaldırılması kararına resmen itiraz ettiğini salı günü doğrulamıştı.

McLaren pilotu Oscar Piastri de yarış sırasında ceza almış ancak Gasly'nin aksine cezasını yarış içinde çekmişti. Bu nedenle Gasly'nin üçüncü olması, Piastri'nin dördüncülükten beşinciliğe gerilemesine yol açtı.

Red Bull, geçen haftaki hakem kararına itiraz ettiğini resmi olarak açıklamadı ancak takımın da Isack Hadjar'ın podyum sonucunu geri kazanmak amacıyla sürece dahil olduğu düşünülüyor.

Gasly'nin cezalarıyla üçüncülüğe yükselen Hadjar, Alpine pilotunun cezaları kaldırılınca yeniden podyumun dışına düşmüştü.

Hakemlerin Gasly'nin cezalarını iptal etmesinin ardından Mercedes takım patronu Toto Wolff, Monako sonucuna yönelik mücadeleyi sürdüreceklerini doğruladı.

Russell'ın sonucunun değiştirilmesinin zor bir ihtimal olduğunu kabul eden Wolff, pilotu adına daha iyi bir sonuç elde etmek için tüm seçenekleri değerlendireceklerini söyledi.

Wolff, Russell'ın pitten geçiş cezasının eşdeğer bir zaman cezasına dönüştürülmesi yoluyla sonucun yeniden değerlendirilebileceğini öne sürdü. Spor kurallarına göre yarış sırasında çekilemeyen bir pitten geçiş cezası, pilotun yarış süresine 20 saniye eklenmesi şeklinde uygulanıyor.

Wolff şöyle dedi: "Bir pitten geçiş cezası yarış sonunda uygulanamazsa, bunun karşılığı yarış süresine eklenen 20 saniyedir. Bu 20 saniye sonucunu nasıl etkilerdi? Gerçekçi olarak sonucu değiştirme şansımız olduğunu düşünüyor muyuz? Sanmıyorum. Ancak bunu yapabilmek için milimlik bir ihtimal bile varsa denemek zorundayız."

Mercedes takım patronu, eğer ilk hız ihlali cezasının geçersiz olduğu sonucuna varılırsa aynı mantığın ters yönde de uygulanabileceğini savundu. Bu yorum doğrultusunda Russell'ın pitten geçiş cezası 20 saniyelik bir zaman cezasına dönüştürülebilir ve bu da Britanyalı pilotun yeniden puan barajında yer almasını sağlayabilir.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images