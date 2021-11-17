FIA, Mercedes'in inceleme talebini perşembe günü görüşecek

Interlagos'taki kaotik hafta sonunun yankıları devam ediyor. Lewis Hamilton, yarışın 48. turunda Max Verstappen'e 4. virajda atak yapmış ancak Hollandalı pilotun dışarı açılması sonucu pist dışına çıkmıştı.

Verstappen, yerini koruyabilmek adına geç frenle viraja iç taraftan girmeye çalıştı ve dışarı doğru açılarak, pist dışına çıktı. Ancak o noktada dış kısmında Hamilton vardı.

Geçmişte sürücülerin birini pist dışına ittiği durumlarda ceza verilmişti ancak bu olaya herhangi bir ceza verilmedi. Hatta olay incelenmedi.

Hakemler, yarışın o noktasında Verstappen'in ön araç görüntüsüne sahip değildi ve inceleme yapmama kararı alırken, bu görüntüleri seyretmediler.

Salı günü, Verstappen'in araç üstü görüntüsü ortaya çıktı ve Mercedes, bunu yeni delil olarak gösterip, olayın tekrar incelenmesini istedi.

Bugün bir açıklama yayınlayan FIA, inceleme talebi kapsamında Mercedes temsilcisini görüşmeye çağırdı. Bu kapsamda bir Mercedes temsilcisinin, 18 Kasım TSi 17:00'de video konferans yoluyla FIA'ya rapor vermesi gerekecek.

FIA, bu görüşmeyi, Mercedes'in elinde hakemlerin sahip olmadığı yeni bir kanıt olup olmadığını görmek için yapıyor. Araç üstü görüntüsü de olayın doğrudan kanıtı olduğu için, bu aşamayı geçmeleri oldukça muhtemel.