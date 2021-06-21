Marko: "FIA, Mercedes'in esnek ön kanadını inceliyor"

Red Bull, Paul Ricard'da 2 stopluk stratejisiyle yarışı kazanmayı başardı. Mercedes, aynı stratejiyi bu sezon içinde Barselona'da uygulamıştı ve yarışı benzer bir şekilde kazanmayı başarmıştı.

Bundan dolayı da Red Bull takım patronu Christian Horner, Fransa'daki yarışta Alman ekiple "ödeştiklerini" belirtmişti. Horner'a göre Red Bull, Mercedes'le pist dışında da kanatlar konusunda "ödeşecek".

Horner, Red Bull'un esnek arka kanadı gündemdeyken, Mercedes'in esneyen ön kanadı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Araçların arkasından çok, ön taraflarına bakmak isterdim. Yani bir sorunu çözmeye çalışıyorsun, bu yüzden de testler yapılıyor. Tasarlanan araçların geçmesi gereken çekme testleri var."

"Arka kanatlar hakkında çok fazla şey konuşuldu ve birçok değişiklik yapılması gerekti. Eğer aracın bir ucuna bakıyorsanız, diğer ucuna da bakmanız gerek. Sadece bir tarafa bakarak, kuralların sadece bu alana uygulandığını söyleyemezsiniz. Bütün parçalara bakmanız gerek ve bazen ne istediğin konusunda dikkatli olmalısın."

"Eğer Toto'nun aracındaki ön kanat bende olsaydı, çenemi kapalı tutardım."

"Yani, çok bir şey söylemeli miyim bilmiyorum. [Düzlüklerde], Ön kanatlarındaki sponsorları görebiliyorsunuz ve frenleme noktasına geldiklerinde bu sponsorlar kayboluyor. Belki de bu yüzden böyle bir tasarım yapmışlardır, sponsorları daha çok gösterebilmek için."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Almanya'dan gelen raporlara göre Red Bull, Mercedes'in esnek ön kanadının incelenmesini istemişti ancak resmi bir protestoda bulunmamıştı.

Dün, Sky Almanya'ya konuşan Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, bu söylentileri doğruladı ve "FIA, bunu inceliyor. Yeteri kadar görüntü var, [sürecin] arka kanatlardakine benzeyeceğini düşünüyoruz. Ancak FIA'nın neler söyleyeceğini görmemiz gerek." dedi.

Marko'nun açıklamasındaki "[sürecin] arka kanatlardakine benzeyeceğini düşünüyoruz" ifadesini baz alacak olursak; yüksek ihtimalle ön kanatların esnekliğini ölçmek için de yeni ve daha katı testler getirilecek.

Yine Sky Almanya'ya konuşan Toto Wolff, yeni testlerin getirilmesi hakkında "Belki bir şeyler getirilir. Ön kanadımızı daha sert yapmayı isteriz." dedi.

Yarışın ardından Nico Rosberg, Wolff ve Horner; bir röportaj gerçekleştirdiler.

Rosberg, Horner'a şöyle bir soru sordu: "Şimdi Christian, Toto ve diğer takımlar sizi arka kanat konusunda yendiler ve arka kanadınızı değiştirmeniz gerekti. Mercedes'in ön kanadı hâlâ normal bir ön kanattan daha çok esniyor. Bunun hakkında ne yapacaksınız?"

Horner bu soruyu, "Evet, basitçe söylemek gerekirse ödeşeceğiz. Bugün [Pazar], Barselona'nın intikamıydı ve birkaç haftaya Toto'yla kanatlar konusunda da ödeşeceğiz." şeklinde yanıtladı.

Sonrasında Wolff, Rosberg'e "Sen bizi niye zor durumda bırakıyorsun? Sana uzun yıllar çok iyi paralar ödedik!" diyerek şakalaştı.

Ön kanatlar için yeni testlerin getirilip getirilmeyeceği ve eğer yeni testler getirilirse bunların ne kadar hızlı bir şekilde yürürlüğe gireceğini öğrenmek için artık tüm gözler FIA'ya çevrildi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images