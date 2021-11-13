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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

FIA, Mercedes temsilcilerini bir kez daha görüşmeye çağırdı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, cumartesi sabahı yayınladığı bir belge ile Mercedes temsilcilerini görüşmeye çağırdı.

FIA, Mercedes temsilcilerini bir kez daha görüşmeye çağırdı

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında, sprint sıralama yarışı için pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın olmuştu.

Ancak seans sonrası yapılan incelemelerde, DRS sisteminin teknik yönetmeliklere uygun olmadığı anlaşıldı.

Seansın ardından Mercedes temsilcileri, FIA ofisinin yolunu tuttular ve birkaç saat boyunca durumu açıklamaya çalıştılar.

Bu olay üzerine daha fazla inceleme için Mercedes'in arka kanadına FIA tarafından el konuldu ve kanat, üzerinde çalışma yapılmaması adına mühürlendi.

Interlagos'ta hareketlilik sabah saatlerinde tekrar başladı ve FIA hakemleri, nihai kararı vermeden önce Mercedes temsilcilerini bir kez daha görüşmeye çağırdı.

Görüşme, TSi 16:30'da gerçekleşecek. Bu görüşmenin ardından da Hamilton'la ilgili nihai karar verilecek.

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