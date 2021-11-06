Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Raikkonen: "Ayar anlamında kötü değiliz" Sonraki / Red Bull, Meksika GP'de Perez'e takım emri verme ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 / Meksika GP Haberler

FIA, Meksika'daki ilk üç virajdaki ihlallerde tur zamanını iptal edecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, cuma günkü ihlallerden sonra ilk üç virajdaki ihlallerde tur zamanını silecek.

FIA, Meksika'daki ilk üç virajdaki ihlallerde tur zamanını iptal edecek

FIA yarış direktörü Michael Masi, perşembe günü takımlara yolladığı notta 11. virajda pist limitlerini ihlal eden bir isim varsa, tur zamanının silineceğini belirtmişti.

Ancak cuma günkü ilk antrenman seansında ilk üç virajı kesen veya pist dışına taşan isimler oldu. Bu isimlerin turları iptal edilmedi. Fakat belirtilen yerden dönmeyen sürücüler, hakemler tarafından incelemeye alındılar. Bu kapsamda Kimi Raikkonen ve Lewis Hamilton kınama aldı.

Yaşanan bu durumun ardından yarış direktörü Masi, gereksinimleri sıkılaştırdı.

Cumartesi günkü antrenman seansından itibaren sürücüler, 1., 2. ve 3. virajlarda pist limitlerini ihlal ederlerse, sürücünün o turu iptal edilecek. Böylelikle kimse avantaj kazanamayacak.

Sürücüler, yarış içerisinde aynı virajı üç kez ihlal ederse, konu hakemlere bildirilecek ve daha fazla ihlalde ceza verilecek.

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "Ayar anlamında kötü değiliz"
Önceki haber

Raikkonen: "Ayar anlamında kötü değiliz"
Sonraki haber

Red Bull, Meksika GP'de Perez'e takım emri verme ihtimalini reddetmiyor

Red Bull, Meksika GP'de Perez'e takım emri verme ihtimalini reddetmiyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı Meksika GP
Formula 1

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç" Meksika GP
Formula 1

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı Meksika GP
Formula 1

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı

Son Haberler

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"

Bottas ve Verstappen arasındaki en hızlı tur mücadelesi bir "oyunmuş"
Formula 1 Formula 1

Bottas ve Verstappen arasındaki en hızlı tur mücadelesi bir "oyunmuş"

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı
Formula 1 Formula 1

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.