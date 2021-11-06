FIA, Meksika'daki ilk üç virajdaki ihlallerde tur zamanını iptal edecek

FIA yarış direktörü Michael Masi, perşembe günü takımlara yolladığı notta 11. virajda pist limitlerini ihlal eden bir isim varsa, tur zamanının silineceğini belirtmişti.

Ancak cuma günkü ilk antrenman seansında ilk üç virajı kesen veya pist dışına taşan isimler oldu. Bu isimlerin turları iptal edilmedi. Fakat belirtilen yerden dönmeyen sürücüler, hakemler tarafından incelemeye alındılar. Bu kapsamda Kimi Raikkonen ve Lewis Hamilton kınama aldı.

Yaşanan bu durumun ardından yarış direktörü Masi, gereksinimleri sıkılaştırdı.

Cumartesi günkü antrenman seansından itibaren sürücüler, 1., 2. ve 3. virajlarda pist limitlerini ihlal ederlerse, sürücünün o turu iptal edilecek. Böylelikle kimse avantaj kazanamayacak.

Sürücüler, yarış içerisinde aynı virajı üç kez ihlal ederse, konu hakemlere bildirilecek ve daha fazla ihlalde ceza verilecek.