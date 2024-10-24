FIA, Meksika'daki DRS bölgesini kısalttı
FIA, Meksika Grand Prix’sindeki DRS mesafesinin 75 metre kısaltıldığını açıkladı.
Bu hafta sonu Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'ndeki DRS bölgesi, FIA'nın aldığı karar ile 75 metre kısaltıldı.
Geçtiğimiz Meksika GP'lerinde son virajdan 165 metre sonra etkinleştirilebilen DRS, artık 240 metre sonra devreye girecek.
Yapılan bu değişiklik, yarıştaki geçiş stratejilerini etkileyerek DRS ile yapılan geçişleri oldukça zorlaştıracak.
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