FIA, McLaren'in Norris ve Verstappen hakkındaki itirazını reddetti
McLaren, Norris'in Amerika GP’sinde aldığı cezaya itiraz etmişti ancak FIA bu itirazı kabul etmedi.
Amerika Grand Prix’sinde Lando Norris, Max Verstappen'i dışarıdan geçtiği gerekçesiyle FIA'dan 5 saniye ceza almıştı.
McLaren, bu karara itiraz ederek FIA’nın ceza ile ilgili yayınladığı belgede yer alan ifadenin hatalı olduğunu belirtti. Norris’in geçişi başarıyla tamamladığını ve Verstappen'e karşı savunma pozisyonunda olduğunu savundu.
Ancak FIA, McLaren’in sunduğu delillerin 'yeni', 'önemli' ve 'ilgili' unsurları taşımadığına karar verdi.
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Red Bull Content Pool
Konu ile ilgili McLaren takım patronu Andrea Stella ve takım yöneticisi Randeep Singh, Norris'in cezasıyla ilgili belgeye karar esnasında McLaren'ın erişemediği ve 'önemli ve ilgili yeni bir unsur' olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
Singh, "Kararın dayandığı belge, objektif, ölçülebilir ve kanıtlanabilir bir hata içeriyordu," şeklinde konuştu.
Red Bull adına savunma yapan spor direktörü Jonathan Wheatley, McLaren'in sunduğu argümanların 'inceleme hakkı' kriterlerine uymadığını belirterek, “Bir 'inceleme hakkı' başvurusunun başarılı olabilmesi için gereken yüksek standart, bu durumda kanıtlanamamıştır,” ifadesini kullandı.
McLaren ise yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi: "FIA'nın ve hakemlerin bu davayı hızlı bir şekilde değerlendirmesine teşekkür ederiz. Ancak bir FIA belgesinin, hakemler tarafından yapılan karardaki objektif, ölçülebilir ve kanıtlanabilir bir hatayı ortaya koyduğunu kabul etmemesi kararına katılmıyoruz. Yarışların yanlış sınıflandırılmasına yol açan kararlara nasıl yapıcı bir şekilde itiraz edilebileceğini daha iyi anlamak için FIA ile yakın çalışmaya devam edeceğiz."
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