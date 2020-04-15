Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
225 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek

paylaşım
yorumlar
FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Nis 2020 16:56

McLaren, gelecek yıl Mercedes motoruna geçişte, performans kazanmak için değişiklik yapmadığından emin olma konusunda FIA tarafından denetlenecek.

Woking merkezli ekibin 2021'de Renault'dan Mercedes'e geçme planı, Formula 1'in mevcut koronavirüs krizi nedeniyle bu yılın aracını bir sonraki sezon da kullanma kararı alması sonrası şüpheye düştü.

Takımlar mevcut araçların çoğunu dondurmak zorunda kalacaklar, ancak McLaren'a bazı şasi değişiklikleri yapmak için özel bir izin verildi çünkü güç ünitesini değiştirmeyi planlayan tek takım onlar.

Çarşamba günü yapılan telekonferansta konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl, mevcut araca farklı bir motor yerleştirirken, belli şartlara uymak zorunda kalacaklarını söyledi.

Buna göre FIA, McLaren'ın performansı kazanımı elde etmesini engellemek amacıyla süreci denetleyecek ve McLaren, yaptığı değişikliklerle performans kazanmadığı konusunda FIA'yı ikna etmek zorunda kalacak.

Seidl, "Elbette bu güç ünitesini mevcut araca ne kadar iyi entegre edebileceğimiz konusunda bazı kısıtlamalar olacak."

"Sadece Mercedes güç ünitesini yerleştirmek için gerekli olan değişiklikleri yapmamıza izin veriliyor ve FIA ile birlikte bizi çok yakından izlemeleri konusunda anlaştık."

"Bu yüzden ek performans kazanımları elde etmediğimizden emin olmak için güç ünitesinin etrafındaki diğer alanlara dokunup dokunmadığımızı yakından takip edecekler."

"Bunu tam olarak anlıyoruz ve kabul ediyoruz, çünkü sonunda daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Yani, şu anda yaşanan tüm bu parça dondurma kararlarını kabul etmemiz ve desteklememiz gerekiyor."

"Çünkü yine, daha önce de söylediğim gibi, bu yıl için herkes için maksimum maliyet tasarrufu sağlayacak." dedi.

Seidl, 2021 araçlarının ertelenmesine rağmen McLaren'ın Mercedes'e geçişi asla ertelemeyi düşünmediğini belirtti.

Ayrıca mevcut sezonun Ocak ayına kadar uzaması halinde, Renault ile olan ilişkisini 2021'in başındaki yarışları kapsayacak şekilde genişletmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

"Bu gerçekten olursa, Ocak ayında da yarışacağız. Bu açıdan Renault ile yaptığımız anlaşmayla ilgili herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum."

"Bence bu yıl için harika, açık ve şeffaf bir ilişkimiz olduğunu belirtmek çok önemli. Yani ortada bir sorun görmüyorum."

McLaren, Mercedes motorlu 2021 aracına farklı bir şasi numarası verip vermeyeceğine karar vermedi.

Sonraki haber
Seidl: "Koronavirüs krizi F1 için 'son uyarı' oldu"

Önceki haber

Seidl: "Koronavirüs krizi F1 için 'son uyarı' oldu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
71 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

37dk
2
Formula 1

Ferrari, sezon başladığı takdirde tamamen yeni bir motorla yarışacak!

3
Formula 1

Ricciardo: "Bianchi, Leclerc'in ulaştığı hedeflere ulaşmış olurdu"

4
GENEL

Ferrari, Motorsport.tv ile yeni bir anlaşmaya imza attı

2s
5
Formula 1

Wolff, FIA'nın yeni başkanı mı olacak?

Son Videolar

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Son Haberler

FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek
F1

FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek

Seidl: "Koronavirüs krizi F1 için 'son uyarı' oldu"
F1

Seidl: "Koronavirüs krizi F1 için 'son uyarı' oldu"

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri
F1

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

F1 tarihinde bugün: 15 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 15 Nisan

Avusturya hükümeti, F1 yarışının seyircisiz yapılmasını destekliyor
F1

Avusturya hükümeti, F1 yarışının seyircisiz yapılmasını destekliyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.