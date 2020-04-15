FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek

Woking merkezli ekibin 2021'de Renault'dan Mercedes'e geçme planı, Formula 1'in mevcut koronavirüs krizi nedeniyle bu yılın aracını bir sonraki sezon da kullanma kararı alması sonrası şüpheye düştü.

Takımlar mevcut araçların çoğunu dondurmak zorunda kalacaklar, ancak McLaren'a bazı şasi değişiklikleri yapmak için özel bir izin verildi çünkü güç ünitesini değiştirmeyi planlayan tek takım onlar.

Çarşamba günü yapılan telekonferansta konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl, mevcut araca farklı bir motor yerleştirirken, belli şartlara uymak zorunda kalacaklarını söyledi.

Buna göre FIA, McLaren'ın performansı kazanımı elde etmesini engellemek amacıyla süreci denetleyecek ve McLaren, yaptığı değişikliklerle performans kazanmadığı konusunda FIA'yı ikna etmek zorunda kalacak.

Seidl, "Elbette bu güç ünitesini mevcut araca ne kadar iyi entegre edebileceğimiz konusunda bazı kısıtlamalar olacak."

"Sadece Mercedes güç ünitesini yerleştirmek için gerekli olan değişiklikleri yapmamıza izin veriliyor ve FIA ile birlikte bizi çok yakından izlemeleri konusunda anlaştık."

"Bu yüzden ek performans kazanımları elde etmediğimizden emin olmak için güç ünitesinin etrafındaki diğer alanlara dokunup dokunmadığımızı yakından takip edecekler."

"Bunu tam olarak anlıyoruz ve kabul ediyoruz, çünkü sonunda daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Yani, şu anda yaşanan tüm bu parça dondurma kararlarını kabul etmemiz ve desteklememiz gerekiyor."

"Çünkü yine, daha önce de söylediğim gibi, bu yıl için herkes için maksimum maliyet tasarrufu sağlayacak." dedi.

Seidl, 2021 araçlarının ertelenmesine rağmen McLaren'ın Mercedes'e geçişi asla ertelemeyi düşünmediğini belirtti.

Ayrıca mevcut sezonun Ocak ayına kadar uzaması halinde, Renault ile olan ilişkisini 2021'in başındaki yarışları kapsayacak şekilde genişletmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

"Bu gerçekten olursa, Ocak ayında da yarışacağız. Bu açıdan Renault ile yaptığımız anlaşmayla ilgili herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum."

"Bence bu yıl için harika, açık ve şeffaf bir ilişkimiz olduğunu belirtmek çok önemli. Yani ortada bir sorun görmüyorum."

McLaren, Mercedes motorlu 2021 aracına farklı bir şasi numarası verip vermeyeceğine karar vermedi.