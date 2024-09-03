FIA, McLaren ve Mercedes tasarımlarına açıklık getirilmesinin ardından tüm 2024 kanatlarını yasal ilan etti

FIA, tüm 2024 Formula 1 ön kanatlarının şu anda yasal olduğunu ve yönetim organının testleriyle uyumlu olduğunu gösteren bir açıklama yayınladı.

İtalya Grand Prix'sinin ardından Ferrari ve Red Bull'un, McLaren ve Mercedes ön kanatlarının yasallığı konusunda daha fazla araştırma yapılmasını istedikleri ortaya çıktı. Bu talep, araç içi görüntülerin hafta sonu boyunca kanat tasarımlarında daha fazla hareket olduğunu göstermesinin ardından geldi.

Şampiyonanın Belçika ayağından bu yana FIA, mevcut esneklik testlerinin amaca uygun olup olmadığını ve gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için ön kanatların hareketini kameralarla izliyor. FIA bunun, tasarımları nedeniyle cezalandırıcı önlemler gerektirebilecek takımlara yönelik bir soruşturmadan ziyade bir veri toplama çalışması olduğu konusunda kararlı.

Bu ek kontrolleri başlattığında FIA, bu sezon herhangi bir yönetmelik değişikliği yapmayı düşünmediğini, bunun yerine eğer gerekli görülen herhangi bir kural değişikliği olursa bunların ancak 2025 gibi erken bir tarihte uygulamaya konulacağını iddia etti.

Mühendisler, FIA tarafından zorunlu kılınan yük testlerini geçtikleri sürece düz bir çizgide sürtünmeyi azaltmanın bir yolu olarak kullanılabileceğinden, yönetmelikler dahilinde aerodinamiklerine sıklıkla aeroelastisite katmaya çalışmışlardır.

Ön kanada az miktarda esneklik kazandırmanın günümüz düzenlemeleri için faydalı olduğu, çünkü zemin etkisi tabanlarının yeniden kullanılmasıyla ortaya çıkan denge zorluklarının ele alınmasına yardımcı olabileceği açıkça görülmüştür.

FIA'nın açıklaması şu şekilde:

“FIA her etkinlikte ön kanatları ilgili F1 Teknik Yönetmeliğine göre çok sayıda kontrolle (yüzeylerin uygunluğu, sapmaların uygunluğu) incelemektedir. Şu anda tüm ön kanatlar 2024 yönetmelikleriyle uyumludur.”

McLaren MCL38 front wing, Italian GP Photo by: Giorgio Piola

“Belçika Grand Prix'sinden bu yana FIA, dinamik davranışları değerlendirmek üzere 1. ve 2. antrenman seansları sırasında, ön kanadın resmi FOM kameraları tarafından görülemeyen alanlarını yakalayan FIA tarafından zorunlu kılınan bir video kamera aracılığıyla ek veriler elde etmiştir.”

“Bu çalışma en azından Singapur'a kadar devam edecek ve böylece her takım FIA'nın zorunlu kıldığı kamerayı farklı pist türlerinde (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek yere basma kuvveti) kullanmış olacak.”

“Bu, FIA'nın durumun en objektif resmini çizmesine ve pistte gözlemlenen çeşitli dinamik modeller arasındaki farklılıkları ölçmesine olanak tanıyan geniş bir veri tabanı sağlayacaktır.”

Açıklama ayrıca "hiçbir bileşenin sonsuz derecede sert olmadığını" ve bu durumun belirli bir yük altında küçük bir esneme payı sağladığını belirtiyor.

Kurallar, 2024 teknik düzenlemelerindeki Madde 3.15.5 uyarınca “Herhangi bir ön kanat flapının herhangi bir kısmı, bir 60N nokta yükü normal olarak flapa uygulandığında, yükleme ekseni boyunca ölçüldüğünde 5 mm'den fazla sapmamalıdır.” diyor.

FIA’nın açıklamasında ayrıca, "ön kanat, yıllar boyunca zorlu bir alan olmuştur çünkü farklı rakipler arasındaki aerodinamik yükleme kalıpları değişkenlik göstermektedir ve bu nedenle tüm türdeki ön kanat yapısını kapsayacak bir yük vektörü bulmak zordur.

“Arka kanat ve taban kenarları da dahil olmak üzere aracın diğer bölgeleri, grid genelinde çok daha tutarlı aerodinamik yükleme modellerine sahiptir ve bu da daha evrensel bir yük sapma testi yapılmasını sağlar."

“FIA, düzensizliklerden şüphelenilmesi halinde yeni testler uygulama hakkına sahiptir. Kısa vadeli herhangi bir önlem planımız yok, ancak durumu orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak değerlendiriyoruz.” dendi.