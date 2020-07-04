FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı

Cumartesi sabahı Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in maskesiz şekilde, Red Bull takım patronu Christian Horner ve takım danışmanı Helmut Marko ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Marko ve Horner'ın da maske takmadığı görülüyordu.

FIA tarafından belirlenen sıkı protokoller nedeniyle, takımların kendi ekiplerinden ayrılmaması ve diğer rakiplerle temas kurmaması gerekiyor.

Vettel'in hareketi masumca olmasına rağmen, teorik olarak F1 kurallarını ihlal ediyor ve bu kurallara Avusturya Grand Prix'sine katılan herkesin uyması gerekiyor.

İhlalin tespit edilmesinin ardından FIA'nın COVID-19 delegesi hem Ferrari hem de Red Bull'a, katı protokollere uymaları gerektiğini hatırlatmak için bir mektup yazdı.

Takımlar ve personel bu kurallara uymak zorunda olsa da, ihlalin herhangi bir para veya sportif cezası bulunmuyor.

FIA bugün sabah, şimdiye kadar 4 binden fazla COVID-19 testi yapıldığını ve bunların tamamının negatif çıktığını duyurmuştu.