FIA, Masi'yi göndermek yerine, etrafında daha etkili bir yapı kurabilir

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Yarış direktörü Michael Masi'nin, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen yarışın son anlarında kuralları olması gerektiği gibi uygulamadığı, herkes tarafından kabul ediliyor.

Bunun üzerine Max Verstappen, Lewis Hamilton'ı geçti ve şampiyon oldu. Böylesine önemli bir anda, kuralların olması gerektiği gibi uygulanmaması, büyük tartışmalara yol açtı. Şimdi FIA, konuyla ilgili soruşturma yürütüyor.

Şu anda bu soruşturma devam ediyor ve herhangi bir sonuca varılmış değil.

BBC Sport'un haberine göre FIA, yarış direktörünü daha sakin ve özgür bir ortamda karar vermesini sağlayacak bir dizi önlem getirmek istiyor.

FIA'daki isimler genel olarak Yas Marina'daki yarışın son anlarında kurallara ve protokollere aykırı olan bir dizi karar verildiğini kabul ediyorlar. Fakat aynı zamanda Masi'nin son turlarda çok fazla baskıya maruz kaldığını da düşünüyorlar.

Bu açıdan FIA, yarış direktörü için bir destek yapısı oluşturmaya hazırlanıyor. Böylelikle Mercedes ve Red Bull gibi takımların, geçen yıl yaptığı gibi doğrudan yarış direktörü ile görüşmesinin veya lobi çalışması yapmasının önüne geçilecek.

BBC'nin haberine göre bazı takımlar, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'e Masi'yi görevden alıp, yeni bir yarış direktörü bulmasını tavsiye etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Üst düzey isimler, Masi'nin geçen yıldan sonra güvenilirliğini kaybettiğini ve bu açıdan yeni görevde kalmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Bu açıdan en olası senaryo 2022 sezonu için yeni bir yarış direktörü seçilmesi gibi görünüyor.

Ancak bu konuda henüz fikir birliğine varılmış değil. Diğer takımlar, Masi'nin kalıp kalmayacağı konusunda kararsızlar ve etrafında daha etkili bir destek sistemi kurulduğu takdirde, onunla alakalı bir sorunları almayacağını söylüyorlar.

Red Bull, Masi'nin gönderilmesini istedikleri iddiasını yalanladı. Ferrari, böyle bir talepten haberi olmadıklarını belirtti. Mercedes, McLaren, Alpine, Aston Martin, Alfa Romeo ve Haas yorum yapmadı. Williams ise FIA personeli hakkında karar vermenin, takımların görevi olmadığını belirtti.

Sürücülerin Masi hakkındaki görüşleri belirsizliğini koruyor ancak geçen yıl özellikle Verstappen ve Hamilton'la ilgili kararlarda tutarsızlık vardı. Bu açıdan iki pilot da zaman zaman şikâyette bulundu.

Özellikle Brezilya GP'de Verstappen ve Hamilton arasında yaşanan olayın incelenmemesi, bazı eleştirileri gündeme getirdi. Hatta bazı sürücüler, neye izin verilip, neye izin verilmediği konusunda kafalarının karışık olduğunu söylüyorlardı.

Diğer yandan Sky Almanya'ya göre FIA, Masi'yi göndermeyi planlamıyor ve görevini biraz daha kolaylaştırmak istiyor.

Kanala göre FIA, Masi'nin yetkilerini birkaç kişi arasında bölüştürecek ve ona yardımcı olacak isimler atayacak.

2022'den itibaren yarış direktörünün birkaç yardımcısı olabilir. Adaylar arasında WEC Yarış direktörü Eduardo Freitas, eski DTM yarış direktörü Niels Wittich ve Formula E yarış direktörü Scot Elkins yer alıyor.

Michael Masi, FIA Fotoğraf: Erik Junius