FIA, Masi'nin gönderildiği iddialarını yalanladı: "Henüz karar verilmedi"

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Dün FIA'nın yeni tek koltuklu araçlardan sorumlu patronu Peter Bayer, Michael Masi'nin gönderilmesi de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

Bayer, Masi'nin çalışmalarından memnun olsalar da, yeni sezonda yeni bir yarış direktörüne sahip olabileceklerini kabul etmişti.

Bu açıklamanın ardından Masi'nin görevden alınacağı hatta görevinden alındığı gibi çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Fakat FIA, Abu Dhabi GP ile alakalı soruşturmanın devam ettiğini ve herhangi bir karar alınmadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "Şu noktada, Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sindeki olaylara ilişkin yürütülmekte olan ayrıntılı analizin sonucu hakkında herhangi bir karar alınmadı."

"Daha önce açıklandığı üzere, bu ayrıntılı analizin sonuçları, tüm Formula 1 sürücüleriyle yapılacak açık tartışmanın ardından 14 Şubat'ta Londra'daki F1 Komisyonu toplantısında sunulacak ve ardından FIA Başkanı Mohammed Ben Süleyem'in önderliğinde 18 Mart'ta Bahreyn'de düzenlenecek Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanması gerekecek.”

Masi'nin görevine devam etse dahi artık etrafında daha farklı bir yapı olması bekleniyor.

Michael Masi, Race Director, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images