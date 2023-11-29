FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek

2021'de Masi, Lewis Hamilton ve Max Verstappen Pilotler Şampiyonluğu unvanı için tekerlek tekerleğe yarışırken kuralların adil ve kitaba uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamakla görevli F1 yarış direktörüydü.

Ancak, sezonun son yarışındaki tartışmalı kararının ardından her şey konuşulup bittiğinde, Verstappen son turda yaptığı atakla şampiyonluğu kazanmıştı, Hamilton'ın ise sporu bırakmayı düşündüğü söyleniyordu. Masi de görevini yarıştan sonra bırakmıştı.

Tacizler ve ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalan Masi, Formula 1 sahnesinden kayboldu. Ancak bu sezon padoğa konuk olarak geri döndü. Hamilton'ın yarışını ve muhtemel şampiyonluk rekorunu mahvetme suçlamaları hakkında konuştu. Ancak bu konu hakkında herhangi bir özür gelmedi.

Masi, "Onların kendi bakış açıları var ve kendi görüşlerine sahip olma hakları var. Her görüşe saygı duyuyorum ve ne düşündükleri ya da düşünmedikleri konusunda yorum yapmak bana düşmez." dedi.

Hamilton hayranları ve Mercedes takımının öfkesi devam ediyor. Toto Wolff geçtiğimiz günlerde Hamilton'ın rekor kıracak olan sekizinci Dünya şampiyonluğunun elinden alınmasına duyduğu kişisel öfkeden bahsetti.

Ancak hâlâ sıcak olan Mercedes kampındaki öfkeye rağmen, FIA başkanı Ben Sulayem, FIA'nın Masi'ye ihtiyaç duyması halinde Avustralyalı ismi geri getirmekten çekinmeyeceğini belirtti.

FIA başkanı, 2021 şampiyonluk yarışında yapılan hatalar için özür dilemenin kendisine düşmediğini belirterek, Masi'nin bu iş için doğru kişi olması halinde FIA'nın onu tekrar kullanacağını söyledi.

Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 battle for track position with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Ben Sulayem, "Her zaman özür dilerim ama benden önce yapılmış bir şey için özür dileyemem."

"Tamam, özür dileyeceğim ama Michael Masi'yi tekrar getireceğim. Sizce bu doğru mu?"

"Zavallı adam saldırıya uğradı ve istismar edildi. Michael Masi cehennemi yaşadı. Cehennem!"

"Eğer FIA'nın ihtiyacı olduğunu görürsem ve Michael Masi doğru kişiyse, onu getireceğim."

"Beni öldürmekle tehdit eden insanlar bile oldu. Çünkü bu sonucu değiştirebilecek güce sahiptim."

"Ama onlara dedim ki: 'Pardon, 1966 Dünya Kupası, İngiltere Almanya'ya karşı, bu doğru muydu? Değiştirdiler mi? Hayır' dedim. Almanya'ya verdiler mi? Hayır." dedi.

Masi'nin ayrılmasının ardından FIA iki ayrı yarış direktörü yaklaşımını benimsemiş olsa da, bugün ise bu görev Neils Wittich'e ait.