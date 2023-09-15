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FIA, Marko'ya yazılı uyarı verdi!

FIA, Perez ile ilgili söylemlerinin ardından Marko'ya yazılı uyarı verdi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Marko, Red Bull pilotu Perez'in 2023 sezonundaki istikrarsız formunun etnik kökeninden kaynaklandığını öne süren bir yorumda bulunmuştu.

Marko, Red Bull'un kendi kanalı Servus TV'ye şunları söylemişti: "Sıralama turlarında sorunlar yaşadığını, formunda dalgalanmalar olduğunu biliyoruz. Sonuçta o bir Güney Amerikalı ve Max [Verstappen] ya da Sebastian [Vettel] kadar tamamen odaklanmış bir durumda değil."

Bu durum oldukça tepki çekmiş, ancak Perez yorumlarının ardından Marko'nun özrünü kabul ettiğini açıklamıştı.

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Bunun üzerine FIA, Autosport'a Marko'ya yazılı bir uyarı verildiğini doğruladı.

Yönetim organından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Helmut Marko'nun yazılı bir uyarı aldığını ve FIA Etik Kuralları doğrultusunda motor sporlarında kamuya mal olmuş bir kişi olarak sorumluluklarının hatırlatıldığını teyit edebiliriz."

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