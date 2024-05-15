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Formula 1

FIA, 'Magnussen tarzı taktikleri' engellemek için daha sert cezalar planlıyor

FIA, Kevin Magnussen'in Miami'de yaptığı taktiklerin ardından Formula 1 pilotlarının pozisyonlarını korumak için kasıtlı olarak pist dışına çıkmalarına daha sert cezalar vermeyi planlıyor.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Miami'deki sprintte Magnussen pisti terk edip avantaj elde ettiği için üç adet 10 saniyelik ceza aldı, ancak Lewis Hamilton'ı geride tutmayı başardı. Ayrıca, haklı bir neden olmaksızın pisti terk ettiği için bu kez beş saniyelik dördüncü bir ceza aldı ve ceza puanlarını artırdı.

Magnussen kendi yarışını mahvederken, taktikleri takım arkadaşı Hulkenberg'in önemli puanlar kazanmasını sağladı.

Magnussen'in hareketleri McLaren takım patronu Andrea Stella tarafından 'kabul edilemez' ve yarıştan men edilmeye layık olarak nitelendirilirken, cezanın bu sezon için 5 saniyeden 10 saniyeye çıkarılması kararının sürücüleri takım arkadaşlarına fayda sağlamak için rakiplerini yasadışı bir şekilde engellemekten caydırma konusunda bir etkisi olmadığı düşünüldü.

Miami hakem heyeti, önceki kararlarla tutarlılığı korumak için 10 saniyelik cezalara bağlı kalmaya karar verdi, ancak kararlarından birinde daha sert cezaların ileriye dönük daha iyi bir çözüm olabileceği konusunu gündeme getirdi.

Autosport'un edindiği bilgilere göre FIA, bu tür senaryolarda sürücüleri iki tur içinde pite girmeye ve pist pozisyonunu devretmeye zorladığı için sorunu hemen çözen geçiş cezaları vermeye başlamak istiyor.

Konu Cuma günü Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinde takım yöneticileri brifinginde takımlar, komiserler ve FIA tarafından tartışılacak.

Artan cezalar, aynı yarış sırasında ihlallerin tekrarlanması durumunda, komiserler sürücülerin pozisyonlarını korumak için kasıtlı olarak pist dışına çıktıklarından şüphelendiklerinde verilecek.

Bu sorumluluk 2022'den itibaren sürücülere verilene kadar standart bir uygulama olan, komiserlerin sürücülere pozisyonlarını geri vermelerini söylemesi uygulamasına geri dönülmesi düşünülmüyor.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid

Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, gridde

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Autosport'a özel olarak konuşan RB takım patronu Laurent Mekies, daha sert cezalardan yana olduğunu söyledi.

Eski FIA yöneticisi, "Takım arkadaşlarınıza ya da yarışınıza yardımcı olmak için arkanızdaki araçları stratejik olarak yavaşlatmak başka bir şeydir, pist dışına çıkmak ve daha sonra onu yavaşlatmak için birisine pozisyon kazandırmak farklı bir şeydir." 

"Bence sporun bundan kaçınmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Bu o kadar da zor değil, buna pitten geçiş cezası deniyor. Kural kitabı, hakemlerin bunu yapmasına tamamen izin veriyor."

"Herkesin tepkisine bakılırsa, muhtemelen bunun bir yöntem olarak devam etmesini istemiyoruz, bu yüzden Monako'da şikan kesebilir ve geri yavaşlayabilirsiniz. Yapan kişi büyük bir ceza ya da ceza puanı alsa bile, takım arkadaşının puan almasına yardımcı olur."

"Dolayısıyla grup olarak bunun olmasını engelleyecek araçlara sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bence bu araçlara sahibiz ve bunu uygulamak onlara bağlı."

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