FIA, Madrid için hâlâ en önemli adımların atılmadığını söylüyor
FIA, Formula 1'in İspanya Grand Prix'sinin Madrid'e taşınmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğu yönündeki söylentilere karşı uyarıda bulunarak, projenin hala önemli adımlara başlamadığını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta ortaya atılan spekülasyonlar, 2026'dan itibaren İspanya'nın başkentinde düzenlenecek yeni bir yarış için F1'in ticari haklarını elinde bulunduran şirketle görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu gösteriyordu.
Yarışın şehrin kuzeydoğusunda, Madrid-Barajas uluslararası havalimanına yakın IFEMA kongre merkezi çevresinde yapılması planlanıyor.
5 km'lik parkur, genellikle sergi ve konferanslar için kullanılan IFEMA kompleksi ve fuar alanını start-finiş düzlüğü ve padok kompleksi alanı olarak kullanacak.
Ancak yarışla ilgili ayrıntıların medyaya sızmasına rağmen, FIA her şeyin imzalanmaya yakın olduğu yönündeki iddiaları geçiştirmek için harekete geçti.
FIA, herhangi bir yarış projesi onaylanmadan önce onaylanması gereken birkaç kilit unsur üzerinde çalışmakla henüz görevlendirilmemiştir.
Autosport'un da aralarında bulunduğu seçkin medya kuruluşlarına konuşan FIA Senato Başkanı ve aynı zamanda İspanya Otomobil Federasyonu (Real Automóvil Club de España) Başkanı Carmelo Sanz de Barros, F1'in Madrid'e dönmesini çok istediğini ancak halledilmesi gereken pek çok şey olduğunu söyledi
De Barros, "Bir yerde grand prix düzenlemek için net bir süreç var. Okuduklarınıza dayanarak bu sürecin takip edildiğini düşünmüyorum."
"Sürecin başladığı yer İspanya otomobil federasyonu, çünkü ne zaman bir ülkede yeni bir yarışma yapılmak istense, onlara gitmek zorundasınız."
"Peki, İspanya Federasyonu bugün itibariyle analiz edilecek, üzerinde çalışılacak ve odaklanılacak bu projeyi aldı mı? Hayır, henüz görmediler. Bu özel adım henüz gerçekleşmedi."
Photo by: Red Bull Content Pool
Sergio Perez, Red Bull Racing
"Daha sonra, İspanyol federasyonu bu projenin geçerli bir proje olduğunu ve ilgilendiklerini düşündüğünde, bunu nereye yönlendirecekler? FIA'ya, çünkü homologe etmeleri gerekiyor. Yarı kentsel bir pistten bahsediyorlarsa, yapmanız gereken ilk şey onu homologe etmek ve sertifikalandırmak gibi şeyler."
"İspanyol federasyonu hiçbir şey almadıysa, o zaman FIA'ya da hiçbir şey göndermemişlerdir, dolayısıyla FIA'ya da hiçbir şey ulaşmamıştır. Dolayısıyla, [FIA içinde] hiç kimse son birkaç gündür basında yer alan bu proje üzerinde şu ana kadar çalışmadı." dedi.
Ancak FIA ve ulusal spor otoritesi ile yukarıdaki adımlar tamamlandığında yarışın takvime girmesi için kapı açılabilir.
De Barros ayrıca, kendisinin ve FIA'nın planları aldıklarında değerlendirmeye devam etmekten çekinmediklerini, ancak basına sızan bilgiler konusunda biraz siyasi manevra yapıldığından endişe duyduğunu söyledi.
De Barros, "Madrid'in Barcelona'dan çalmaya çalıştığı, Montmelo'yu öldürmeye çalıştığı ya da buna benzer şeyler hakkında da çok şey okuyorum... ve kesinlikle bunun konumlandırılma şeklinin doğru olmadığını düşünüyorum."
"Bu durum muhtemelen içinde bulunduğumuz Madrid ve Barcelona arasındaki siyasi durumdan etkilendi."
"Ayrıca, bu duyuruldu mu bilmiyorum ama geçmişte 2030 Olimpiyat Oyunlarını Madrid'e getirmeye çalışırken bazı deneyimlerimiz oldu. Sızıntılar ve süreçlerin takip edilmemesi nedeniyle bu gerçekleşmedi."
"Umarım [Madrid yarışı için] durum böyle değildir. Çünkü Madrid'de yarış yapmayı çok isterim. Ama Madrid'de F1 yarışı düzenlemek için bildiğim tek proje bu mu? Hayır, bildiğim en az iki proje daha var." dedi.
Son Haberler
Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir"
Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir" Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir"
Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi"
Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi" Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi"
Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş
Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş
Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı"
Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı" Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar