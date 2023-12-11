FIA, Madrid için hâlâ en önemli adımların atılmadığını söylüyor

Geçtiğimiz hafta ortaya atılan spekülasyonlar, 2026'dan itibaren İspanya'nın başkentinde düzenlenecek yeni bir yarış için F1'in ticari haklarını elinde bulunduran şirketle görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu gösteriyordu.

Yarışın şehrin kuzeydoğusunda, Madrid-Barajas uluslararası havalimanına yakın IFEMA kongre merkezi çevresinde yapılması planlanıyor.

5 km'lik parkur, genellikle sergi ve konferanslar için kullanılan IFEMA kompleksi ve fuar alanını start-finiş düzlüğü ve padok kompleksi alanı olarak kullanacak.

Ancak yarışla ilgili ayrıntıların medyaya sızmasına rağmen, FIA her şeyin imzalanmaya yakın olduğu yönündeki iddiaları geçiştirmek için harekete geçti.

FIA, herhangi bir yarış projesi onaylanmadan önce onaylanması gereken birkaç kilit unsur üzerinde çalışmakla henüz görevlendirilmemiştir.

Autosport'un da aralarında bulunduğu seçkin medya kuruluşlarına konuşan FIA Senato Başkanı ve aynı zamanda İspanya Otomobil Federasyonu (Real Automóvil Club de España) Başkanı Carmelo Sanz de Barros, F1'in Madrid'e dönmesini çok istediğini ancak halledilmesi gereken pek çok şey olduğunu söyledi

De Barros, "Bir yerde grand prix düzenlemek için net bir süreç var. Okuduklarınıza dayanarak bu sürecin takip edildiğini düşünmüyorum."

"Sürecin başladığı yer İspanya otomobil federasyonu, çünkü ne zaman bir ülkede yeni bir yarışma yapılmak istense, onlara gitmek zorundasınız."

"Peki, İspanya Federasyonu bugün itibariyle analiz edilecek, üzerinde çalışılacak ve odaklanılacak bu projeyi aldı mı? Hayır, henüz görmediler. Bu özel adım henüz gerçekleşmedi."

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"Daha sonra, İspanyol federasyonu bu projenin geçerli bir proje olduğunu ve ilgilendiklerini düşündüğünde, bunu nereye yönlendirecekler? FIA'ya, çünkü homologe etmeleri gerekiyor. Yarı kentsel bir pistten bahsediyorlarsa, yapmanız gereken ilk şey onu homologe etmek ve sertifikalandırmak gibi şeyler."

"İspanyol federasyonu hiçbir şey almadıysa, o zaman FIA'ya da hiçbir şey göndermemişlerdir, dolayısıyla FIA'ya da hiçbir şey ulaşmamıştır. Dolayısıyla, [FIA içinde] hiç kimse son birkaç gündür basında yer alan bu proje üzerinde şu ana kadar çalışmadı." dedi.

Ancak FIA ve ulusal spor otoritesi ile yukarıdaki adımlar tamamlandığında yarışın takvime girmesi için kapı açılabilir.

De Barros ayrıca, kendisinin ve FIA'nın planları aldıklarında değerlendirmeye devam etmekten çekinmediklerini, ancak basına sızan bilgiler konusunda biraz siyasi manevra yapıldığından endişe duyduğunu söyledi.

De Barros, "Madrid'in Barcelona'dan çalmaya çalıştığı, Montmelo'yu öldürmeye çalıştığı ya da buna benzer şeyler hakkında da çok şey okuyorum... ve kesinlikle bunun konumlandırılma şeklinin doğru olmadığını düşünüyorum."

"Bu durum muhtemelen içinde bulunduğumuz Madrid ve Barcelona arasındaki siyasi durumdan etkilendi."

"Ayrıca, bu duyuruldu mu bilmiyorum ama geçmişte 2030 Olimpiyat Oyunlarını Madrid'e getirmeye çalışırken bazı deneyimlerimiz oldu. Sızıntılar ve süreçlerin takip edilmemesi nedeniyle bu gerçekleşmedi."

"Umarım [Madrid yarışı için] durum böyle değildir. Çünkü Madrid'de yarış yapmayı çok isterim. Ama Madrid'de F1 yarışı düzenlemek için bildiğim tek proje bu mu? Hayır, bildiğim en az iki proje daha var." dedi.