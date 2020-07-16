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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

FIA, Macaristan’daki pist sınırları konusunda uyarıda bulundu

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FIA, Macaristan’daki pist sınırları konusunda uyarıda bulundu
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
16 Tem 2020 11:16

FIA Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, bu hafta sonu Macaristan Grand Prix’sinin gerçekleştirileceği Hungaroring pistindeki pist sınırları konusuna açıklık getirdi.

Masi’nin takımlara perşembe sabahı gönderdiği etkinlik notlarında, geçen seneki notlarda yer almayan, pist sınırlarıyla ilgili bir bölüme yer verildi.

Avusturya’daki gibi, pist sınırlarının sorun olabildiği bu pistte sürücülerin tur zamanları silinebilecek ve yarışta bunu sürekli olarak yaparlarsa, kendilerine siyah-beyaz uyarı bayrağı gösterilebilecek.

Tüm pist sınırı ihlalleri, sensörlerle otomatik olarak tespit edilecek.

4, 11 ve 12. virajların çıkışı artık aynı kısıtlamaya tabi olacak. Yayınlanan notta, “Bir antrenman seansında ya da yarışta pistten çıkarak ve 4, 11, 12. virajlarda kırmızı-beyaz bordürleri aşarak kaydedilen bir tur zamanı hakemler tarafından silinecek.” denildi.

Masi ayrıca, ‘herhangi bir aracın kırmızı-beyaz bordürleri aşması halinde takımların bu konu hakkında resmi mesajlaşma sistemi üzerinden bilgilendirileceğini ve sürücülerin yarışta 4, 11 ve 12. virajların çıkışındaki kırmızı-beyaz bordürleri üçüncü kez aşmaları halinde siyah-beyaz uyarı bayrağı gösterileceği, sonraki ihlallerde ise bunun hakemlere rapor edileceğini’ de belirtti.

Masi, “Bu konudaki şüpheleri gidermek için şunu söylemeliyim. Bu uyarılar, her bir viraj için üç ihlalde değil, toplam üç ihlalde verilecek.”

“Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan tüm durumlarda, sürücüler piste güvenli şekilde geri dönmeli ve avantaj sağlamamalı.”

“Yukarıdaki gereksinimler, pistin dışına çıkmaya zorlanan sürücüler için otomatik olarak geçerli olmayacak, bu türdeki her olay kendi içerisinde incelenecek.” dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Editör Adam Cooper

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