FIA, Leclerc'in cezasını doğruladı

Austin'de cumartesi günü motor sorunu yaşayan Charles Leclerc, bu yıl daha önce kullandığı bir motora geçmiş, ancak motor çok fazla mesafe tamamladığı için yeterli performansı vermemişti.

Bundan ötürü Ferrari, Brezilya GP öncesinde tamamen yeni bir motora geçeceğini doğrulamıştı.

Ferrari'nin sadece içten yanmalı motoru mu yoksa tüm üniteyi mi değiştireceği bilinmiyordu.

Bugün bir açıklama yayınlayan FIA, Leclerc'in sadece yeni bir çiten yanmalı motora geçtiğini açıkladı.

Bu da sadece 10 sırada grid cezası alacağı anlamına geliyor.