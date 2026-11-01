Formula 1 Meksika GP

FIA, Leclerc'e verilen 5 saniye cezanın nedenini açıkladı

FIA hakemleri, Formula 1 Meksika Grand Prix'sinde Charles Leclerc'e verilen 5 saniyelik zaman cezasının gerekçesini açıkladı.

Benjamin Vinel Zeynep Taş

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 21:38

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Autodromo Hermanos Rodriguez'de yarışa üçüncü sıradan başlayan Charles Leclerc'in takım arkadaşı Lewis Hamilton pole pozisyonundaydı. Startın ardından ikinci sıradaki George Russell'ın gerilere düşmesiyle iki Ferrari, liderlik için tekerlek tekerleğe mücadele etti.

Hamilton, başta liderliğini kıl payı korusa da 4. viraja gelindiğinde Leclerc pist dışına çıkarak liderliği aldı. Bu olayın ardından Leclerc pozisyonunu geri vermedi.

Leclerc'in pist üzerinde kalsaydı virajı dönüp dönemeyeceği net değildi. Hakemler, bunu başaramayacağı kanaatine vardı ve kendisine ceza verdi. Ancak hafifletici koşullar nedeniyle ceza 5 saniyeyle sınırlandırıldı.

Hakemlerin karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Komiserler, her iki aracın da 4. viraja aşırı hızla girdiğini ve bu nedenle hiçbirinin virajı pist sınırları içerisinde dönemeyeceğini belirledi. Nitekim iç tarafta bulunan 44 numaralı aracın (Hamilton) virajı alabilmek için pist dışına çıkmak zorunda kalması da bunu gösteriyor."

"Dolayısıyla 16 numaralı (Leclerc) araç, viraja aşırı hızlı girmesi nedeniyle virajın kendisine ait olduğunu iddia edemezdi. Sürücü daha sonra pist dışındayken geçişi tamamladı ve bu nedenle ceza alması gerekiyordu."

"Temel ceza yönergesi 10 saniyedir. Ancak 44 numaralı aracın da 16 numaralı aracın iç tarafında pist dışına çıkmış olması ve olayın ilk turun erken bölümünde yaşanması hafifletici koşullar olarak değerlendirildi."

Leclerc'in liderliği koruması, rakiplerinden uzaklaşmasını ve Verstappen ile arasında 5 saniyelik bir fark oluşturmasını sağladı.

Hakemlerin kararı, takım arkadaşının daha ağır cezalandırılmasını isteyen yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ı memnun etmedi.

Hamilton telsizden, "Sorun şu ki temiz havada ilerliyor, bu yüzden bizim gibi lastiklerini ve yarışını yönetmek zorunda değil. Pozisyonu geri vermeliydi." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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