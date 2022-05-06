FIA, lastik testlerinde farklı bir taban test ettiği iddia edilen Ferrari'yi araştırıyor!

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Ferrari, Emilia Romagna GP'sinin ardından Pirelli'nin 2022 lastikleri üzerindeki geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak üzere düzenlenen ve iki gün süren lastik testine katılan dört takımdan birisiydi.

Fakat testlerin ardından ortaya çıkan bazı haberlere göre diğer takımlar Ferrari'nin testlerin bir gününde farklı bir taban ile piste çıkması sonrası düzenlemelere tam olarak uyup uymadığını sorguluyorlar.

Takım Çarşamba günü sabah saatlerinde Charles Leclerc, öğlen saatlerinde ise Carlos Sainz ile piste çıkarken, iki pilotun farklı taban özellikleri ile piste çıkmış olduğunu gösteren resimler mevcut.

F1'in lastik testi kuralları takımların piste nasıl çıkabilecekleri konusunda oldukça sıkı ve takımlar, Sainz'in F1-75'inin farklı bir taban ile (aşağıda) piste çıktığı gerçeğine karşın tetikteler.

F1'in Sportif Yönetmeliklerinin yakın zamanda revize edilmiş 10.8 Maddesi, takımların hangi parçaları kullanabileceklerine ilişkin kuralları ortaya koyuyor ve takımların yeni parçalarla piste çıkmasını yasaklıyor.

Kurallarda, " Bu testlerdeki otomobiller, yalnızca mevcut Şampiyona yılı boyunca en az bir (1) yarışta veya mevcut otomobillerin test edilmesinde kullanılmış olan özelliklerle piste çıkmalıdır. Otomobiller düzenleme hükümlerine tam olarak uymalıdır. "

"Yarışmacıya lastik testiyle ilgili olmayan herhangi bir bilgi veren hiçbir test parçasına, bileşen değişikliğine veya ayar değişikliğine izin verilmeyecektir.

"Lastiklerin doğru değerlendirilmesi veya lastik testini tamamlamak için gerekli oldukları konusunda lastik tedarikçisiyle önceden anlaşmaya varıldığı takdirde ayar değişikliklerine, sürücü kontrol değişikliklerine ve bileşen değişikliklerine izin verilir." ifadeleri yer almakta.

Imola testiyle ilgili meselenin ise Ferrari'nin öğleden sonra piste çıktığı taban spesifikasyonu etrafında şekillendiği anlaşılıyor.

Leclerc'in zemininin (yukarıda) Bahreyn'de kullanılan versiyon olduğu anlaşılsa da, Sainz'ın zemininin daha önce kullanılıp kullanmadığı konusunda belirsizlik hakim.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, floor detail Photo by: Davide Cavazza

Aracın düzenlemelere uyabilmesi için Ferrari'nin yarışta olmasa bile iki testten birinde bu taban versiyonunu kullanmış olması gerekmekte.

Ancak, kurallardaki 'bileşenlerin' tanımının, ince ayarlı tasarımlar söz konusu olduğunda tam olarak ne anlama geldiği de bir diğer tartışma konusu.

Ferrari, Sainz'ın bu tabanı daha önce nerede ve ne zaman kullandığı ilgili tüm ayrıntıları açıklamayı reddetti, ancak takım, düzenlemelere tam olarak uydukları ve durumla ilgili oldukça rahat hissettikleri konusunda kararlı.

Motorsport.com, en az bir takımın Ferrari'nin yaptığının yasallığını kontrol etmek için FIA ile iletişim kurduğunu ve diğerlerinin konuyu yakından incelediğini öğrendi.

Kaynaklar, FIA'nın, kurallara tam olarak uyulduğundan emin olmak için testte neler yaptığını sormak adına Ferrari ile diyalog halinde olduğunu belirtti.

Ferrari'nin testteki hareketleri, takımların dalgalanmayı ortadan kaldırmak amacıyla zeminlerini geliştirmek için çok uğraştığı bir döneme denk geliyor.

Tartışmanın merkezinde yer alan taban tasarımı, takımın sezonun başlarında kullandığı McLaren tarzı kenar kanadını kullanmayı bıraktığı, revize edilmiş bir kenara sahip.

Ayrıca, Red Bull'a benzer bir şekilde zeminin altına monte edilmiş ve arabaların zıplamasını önlemeye yardımcı olmak için önemli bir bileşen olarak görülen bir parkeye sahip.