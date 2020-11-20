FIA, Kvyat'ın emniyet kemeri hakkındaki yorumlarından sonra herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını açıkladı

Geçtiğimiz ay Portimao’da düzenlenen yarış sonrasında Kvyat’ın aracından yayınlanan bir klipte Rus pilotun AlphaTauri takımına telsiz üstünden emniyet kemerinin çözüldüğünden şikayet ettiği görüldü.

Son pitstopundan sonra takımında emniyet kemerinin tekrardan çözüldüğünü ve bunun güvenli olmadığını söyleyen Rus pilota yarışın bitimine 10 tur kalmışken devam etmesi söylendi.

Ağustos’ta İspanya Grand Prix’sinde Charles Leclerc’in bildirdiği olay sonrasında bu, bu sezon emniyet kemerlerinin bir yarışta sorun çıkarttığı 2. sefer oldu.

Leclerc, pite girip Ferrari pit ekibi emniyet kemerini bağlamadan önce Circuit de Catalunya-Barcelona pisti üstünde 2 tur tamamlamıştı.

Konu hakkında fikri sorulan FIA güvenlik delegesi ve F1 yarış direktörü Michael Masi, bunun AlphaTauri takımıyla görüşüldüğünü ve takımın aynı durumun bir daha yaşanmaması için işeyişlerini değiştirdiğini belirtti.

Masi: “Bir görüşme oldu. Görüşmeye ve incelemeye göre kemeri çözülmemişti. Galiba kullandığı kelimelerde sıkıntı vardı.”

“Evet, biraz gevşeklerdi ve takım da bu konudaki işleyişlerini değiştirdi. Konu böylelikle çözüldü.”

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’de, Kvyat AlphaTauri’nin durumu kendi içlerinde incelendiğini ve düzeltildiğini söyledi.

Kvyat: “Bu konuyu inceleme altına alan kendi ekibimiz vardı ve galiba artık çözüldü. Analiz edildi ve düzeltildi. Bir daha olacağını düşünmüyorum.”

“Orada, en iyi anımı yaşamadım tabii ki. Ama bu tür şeyleri hep takım içinde tutmayı tercih ederiz. Sorunu yok ettik. Artık orada değil.”

Türkiye Grand Prix’sinde başka büyük bir güvenlik sorunu daha yaşandı: Kurtarma aracı henüz pistin üzerindeyken sarı bayraklar altında Q2’ye start verildi.

Pilotlar bu kararı hemen yargılarken; 4 kez dünya şampiyonu ve Grand Prix Sürücüleri Birliği delegesi Sebastian Vettel, bu tür olaylara ‘sıfır taviz’ gösterileceğini söyledi. -

Masi ise FIA’nın aldığı kararları ve yaşanan sorunları durmadan inceleme altına aldığını ve böylece gelecekte bu hatalarından ders çıkaracağını söyledi.

Masi: “Yaşanan her sorunu inceliyoruz, küçük veya büyük fark etmeksizin, seansın başında-sonunda veya dışında; ve böylece gerçekleşen her şeyden öğrenmeye devam ediyoruz.”

“Bu el kitabından öğrenmeye devam edeceğiz, bir takımın hafta sonu ve hafta içinde farklı etki yaratan şeyler hakkında bir şeyler öğrenmesinden farksız bir şekilde. Kesinlikle hiç bir farkımız yok.”

“Bizim açımızdan, daha önce birçok kez söylediğim üzere, güvenlik bir numaralı öncelik ve pitten her araç çıkışında bir şeyler öğreniyorsunuz.”