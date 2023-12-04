FIA, kurallardaki boşluklar konusunda harekete geçmek için 2026'ya kadar bekleyecek

F1'in 2022'de belirlenen mevcut yer etkisi çağına geçişi, araçların birbirlerini çok daha yakından takip etmelerinin istenmesi sebebiyle başladı.

Düzenlemelerin temel özelliklerinden biri, takımların hava akışını araçtan ve lastiklerden uzağa iterek otomobilin arkasında daha fazla kirli hava oluşturmasını engellemekti. Çünkü takımların uyguladığı bu şekildeki tasarımlar arkadan takip eden araçlar için yere basma kuvveti kaybına neden oluyordu.

Ancak takımlar yeni düzenlemeleri kavradıkça, özellikle ön kanatların akıllıca tasarlanması yoluyla kirli havanın otomobilin dışana doğru atılması üzerindeki çabaları arttı.

Bu tasarımsal yaklaşımın, 2023 araçlarının 2022'deki muadillerine göre daha zor takip edilmesine katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu yılın başlarında, rakipler iki otomobil boyu gerideyken yere basma kuvvetinde 5'lik bir kayıp olduğu tahmin ediliyordu. Bu oran 2022'de idi.

Başlangıçta 2025 için bazı kural değişiklikleri yapılması düşünülmüş olsa da, FIA'nın tek koltuklu yarış direktörü Nikolas Tombazis şimdi sorunu çözmeye yönelik hamlelerin 2026'dan itibaren bir sonraki kural dönemine kadar bekleyeceğini açıkladı.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Logan Sargeant, Williams FW45

Tombazis, "Öndeki aracı yakın takip bu yıl kesinlikle biraz daha kötüleşti."

"Takımlar araçlarını geliştiğinde bu durumun biraz daha kötüleşeceğini biliyorduk. Araçta bazı boşlukları yeterince erken kapatamadığımız birkaç özel alan vardı. Bu da durumu daha da kötüleştirdi."

"Ön kanat kenar plakası alanlardan biriydi, ön tekerleğin içindeki fren kanalları."

"Sanırım bir dahaki sefere nasıl yapacağımızı biraz öğrendik. Ama genel olarak 2022'ye kıyasla takımların çözümleri durumu biraz daha kötüleştirdi. Durum, 2021'den hâlâ makul bir miktar daha iyi."

Bu boşluklu alanların ne zaman ortadan kaldırılacağı konusunda Tombazis, "Muhtemelen 2026 diyebilirim. Öngörülemeyen bir şey olmadığı sürece 2025 için herhangi bir değişiklik yapma niyetimiz yok." dedi.

Bu yılın ardından yere basma gücü kaybında bir adım değişiklik olsa da, Tombazis işlerin artık stabilize olduğuna inanıyor.

Tombazis, "Gelecek yıl için daha da kötüye gideceğini sanmıyorum çünkü ön kanat bölgesi gibi incelenecek başka boşluklar olduğunu sanmıyorum."

"Bu nedenle, durumun çok benzer kalacağını tahmin ediyorum. Ayrıca yıl içinde daha kötüye gittiğini de düşünmüyorum. Sadece bu yıl ile geçen yıl arasında bir fark olduğunu düşünüyorum." dedi.