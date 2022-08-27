FIA, kurallardaki boşluğa rağmen Leclerc'in gridin arkasından başlayacağını doğruladı

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Leclerc, cumartesi günü Spa'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde güç ünitesi değiştiren, dolayısıyla da grid cezası alan sürücülerden biri.

Ferrari, yeni güç ünitesi parçalarını iki ayrı parça halinde almaya karar verdi ve böylelikle tek seferde 15 sıradan fazla grid cezası almamış oldu.

Kurallar gereği sürücüler 15 sıradan daha fazla grid cezası alırsa, gridin arkasına düşüyorlar. Ancak Ferrari, iki 15'er sıralık grid cezası alarak, kurallardaki boşluğu değerlendirmiş oldu.

Kurallarda, "Bir sürücü on beş (15) grid cezasını aşan bir cezaya çarptırılırsa, yarışa başlangıç gridinin en arkasından başlaması istenecektir." deniyor.

Yani 15 grid cezasını aşan durumlarda pilotlar en geriye atılıyor. Bu Leclerc'in ilk cezasında 15 grid pozisyonu cezasını aşmadığı için yarışa cumartesi günkü sıralamaların sonucuna bakılmaksızın ceza alanların önünde başlayacağı şeklinde yorumlanabilir.

Ancak FIA, durumun böyle olmadığını ve Leclerc'in sıralama turları için gridin en arkasına düştüğünü doğruladı. Kısacası Leclerc, 15'ten fazla grid cezası alan diğer sürücüler gibi gridin arkasına düşecek ve bu isimler arasında kimin önde başlayacağına sıralama pozisyonları karar verecek.

FIA'dan yapılan açıklamada, cezaların kaç belgede yayınlandığına bakılmaksızın biriktiğini ve 15 sıra sınırının aşıldığı takdirde bunun gridin arkasına düşmeyi tetiklediği belirtildi.

Açıklamaya göre yarışa en arkadan başlama tabiri güç ünitesi değişikliklerinden kaynaklanan mantıksız cezaların önüne geçmek için getirildi, FIA ayrıca, güç ünitesi cezalarının diğer cezalarla karıştırılmaması gerektiğini de belirtti.

Bu hafta sonu güç ünitesi değiştiği için 15'ten fazla grid cezası alan isimler arasında Verstappen, Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Zhou Guanyu ve Mick Schumacher yer alıyor.

Valtteri Bottas da 20 sıra grid cezası aldı ancak bunun 15'i güç ünitesinden kaynaklandığı için yarışa bu grubun önünde başlayacak.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Erik Junius