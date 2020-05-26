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Formula 1 / Son dakika

FIA, kural ihlallerinin bildirilmesi için "ihbar hattı" kurdu

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FIA, kural ihlallerinin bildirilmesi için "ihbar hattı" kurdu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 May 2020 09:32

FIA, kuralları ihlal eden takımların ve şirketlerin belirlenmesine yardımcı olmak adına bir ihbar hattı oluşturdu.

Motor sporları ve otomotiv dünyasının bütünlüğünü geliştirmek isteyen FIA, kural ihlallerinin gündeme getirilmesi için bir Etik ve Uyum Yardım Hattı oluşturdu.

Taraflar, yardım hattını kullanarak şüpheli davranışları veya suistimalleri anonim olarak bildirebilecekler.

Yardım hattının kapsadığı alanlar arasında, mali suistimal, rüşvet, yolsuzluk ve sahtekarlık gibi FIA etik ilkelerinin ihlal edildiği, sporun bütünlüğü ve müsabakaların manipülasyona uğradığı veya FIA anti-doping düzenlemelerinin ihlal edildiği konular da yer alacak.

FIA'nın çevrimiçi  yardım hattı 7 gün 24 saat boyunca açık kalacak ve herkes konuyla ilgili güvenilir ve belgelenmiş kötü niyetli eylemlerle ilgili endişelerini dile getirebilecek.

Herhangi bir ihlal raporu kısa süre içerisinde değerlendirilecek ve ihbar eden kişinin gizliliği, tüm süreç boyunca garanti edilecek.

FIA ayrıca yardım hattının yalnızca belirli etik ilkeler, spor bütünlüğü ve doping kategorileriyle ilgili “meşru ve belgelenmiş” endişeler için kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

“Suistimalle ilgili tüm endişeler iyi bir niyetle bildirilmeli. Raporlayan kişi, bildirdiği bilgilerin doğru, kesin ve kanıtlarla destekleyebileceği makul dayanaklara sahip olduğundan emin olmalı."

Yardım hattının kötü niyetle kullanılması durumunda FIA, rapor eden kişiye karşı ceza ve hukuk davası açılabileceği uyarısında bulundu.

FIA yardım hattına https://fia-ethicsline.com/index.php adresinden ulaşabilirsiniz.

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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