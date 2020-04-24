FIA kural değişikliği, Ferrari'nin düşük bütçe sınırını engellemesini durdurabilir

Ferrari ve rakip ekipler arasında oluşan bütçe sınırında azalmaya gitme konusunda gerilim arttı ve FIA, belirli koşullar altında, kural değişiklikleri için çoğunluk onayını kabul edebileceğini açıkça belirterek tartışmaya dahil oldu.

Şimdiye kadar F1'in Uluslararası Spor Yasası'nın şartları, 2021 için yapılan değişikliklerin tüm takımların oybirliğiyle desteklenmesini gerektiriyordu.

Ancak koronavirüs salgının rakip takımlar üzerinde oluşturduğu finansal etki, bir takım korkuları da ortaya çıkardı ve FIA, kendisinin olaya müdahale etme ve çoğunluk desteğiyle - eğer değişikliklerin şampiyonayı 'koruma altına' aldığı hissediliyorsa - değişiklik yapma gücünü eline aldı.

Spor kurallarındaki kural değişikliklerine ilişkin güncellenmiş yeni bir maddede şu belirtildi: "İstisnai durumlarda FIA​ söz konusu değişikliğin ilgili şampiyonanın, kupanın, mücadelenin veya serinin kurallarının korunması için gerekli bir değişiklik olduğu fikrinde ise, değişikliğin kabul edilmesi için rakiplerin çoğunluğunun kabul oyu yeterli olacaktır."

Ferrari, bütçe sınırını 145 milyon $ seviyesinin altına düşürmeye karşı olduğunu açıkladı - çünkü personelini kovmak veya başka yarış serilerine göndermek istemiyor.

Ancak İtalyan takımın bu tutumu, rakip takım McLaren tarafından eleştirildi ve takım, bütçe sınırını 100 milyon dolara kadar düşürmek için hızlı bir işlem yapılmazsa, birkaç takımın geleceğinin risk altına girmesinden korkuyor.

Perşembe gecesi konuyla ilgili konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, Ferrari'nin pek çok takım tarafından istenen bir değişikliği vetolama durumunun FIA'nın olaya müdahale etmesi ile beraber ortadan kalkmasını umduğunu söyledi ve ekledi:

Brown "Nihayetinde bu kural, FIA ​​ve Formula 1'in arkasında durması gereken bir şey, ama eğer önerilen şey hakkında yeterli destek ve veto hakkı varsa, bundan geri adım atabileceklerine inanmıyorum" dedi.

Brown, Ferrari'yi sporun geleceğini güvence alma konusunda olan gerekliliği "inkar" etmekle suçladı.

Şu anda alınacak en önemli karar ise, FIA'nın mevcut durumu "istisnai" olarak kabul edip etmeyeceği ve ekipleri korumak için bütçe sınırını azaltmamanın, F1'in geleceğini riske atıp atmayacağına karar vermesi olacak.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun yaptığı açıklamalara cevap veren Brown, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Şu anda olduğumuz durumda Formula 1'in eski alışkanlıklarına devam etmesi, hepimizi büyük bir sorun içine sokacaktır."

"İleriyi düşünürsek ve bu şekilde devam edersek, sadece şu anda olanlardan dolayı hayatta kalmayız, ama aynı zamanda sporun başarılı bir hale getirebiliriz ve hepimiz bundan bir fayda çıkarabiliriz."

"Sağlıklı bir tartışma yapmak için hazırım. Ama bence Mattia'nın öne sürdüğü yorumlar gerçeği yansıtmıyor, kendileriyle çelişiyor ve gerçek olduğunu düşündüğüm şeyi doğru bir şekilde ortaya koymuyor."