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Formula 1 Japonya GP

FIA kulüpleri, Ben Sulayem hakkındaki suçlamalarla ilgili yasal işlem yapılmasını istiyor

FIA üyesi kulüpler ve Amerika kıtasındaki spor federasyonları, yönetim organına, kuruma ve başkanı Mohammed Ben Sulayem'e iftira attığına inandıkları kişiler hakkında yasal işlem başlatılmasını istediler.

Jonathan Noble Ezel Tan
A huge FIA flag flies on the grid

Mark Sutton / Motorsport Images

Ben Sulayem'in geçen yıl iki Formula 1 yarışına müdahale ettiği iddia edilmiş ve bunun üzerine başlatılan soruşturmanın ardından suçsuz bulunmuştu.

Üye kulüplerin bir kısmı bu soruşturmanın ardından Ben Sulayem'i destekleyen güçlü bir destek mektubu yayınladı.

Kısa vadede Ben Sulayem'e karşı iç hamle yapılacağı yönündeki söylentileri bastırmak üzere tasarlandığı açık olan ve Amerika kıtasındaki 30'dan fazla FIA üyesi kulüp/spor federasyonu temsilcisi tarafından imzalanan mektupta Ben Sulayem'e net bir destek verildi.

Bir ihbarcı, Ben Sulayem'in geçen yılki Suudi Arabistan Grand Prix'sinde bir hakemin kararına müdahale ettiğini öne sürmüştü.

Ayrıca Las Vegas Grand Prix'sinin güvenlik sertifikası almasını engellemek istediği iddia edilmişti.

FIA'nın internet sitesinde yayınlanan mektupta kulüpler "FIA'nın sebepsiz yere FIA'ya ve yönetimine iftira atanlara karşı yasal işlem başlatmasını tavsiye ettiklerini" belirttiler.

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Kulüpler, Ben Sulayem'in durumuyla ilgili çeşitli haberlerin kasıtlı olarak FIA'ya zarar vermeyi amaçladığını düşünüyorlar.

"Bazı yazılı ve dijital medya mensupları tarafından yayılan usulsüzlük ve etik dışı suçlamaların tek amacı FIA'ya ve başta Başkan olmak üzere yönetimine zarar vermektir."

Kulüpler ayrıca, Ben Sulayem'i uygunsuz davranmak suçundan aklayan FIA'nın bulgularını da tamamen destekliyor.

Mektup, aralarında Kolombiya, Kanada, Ekvator, Kosta Rika, Peru, Panama, Guatemala, Uruguay, Meksika, Venezuela, Brezilya, Nikaragua, Porto Riko, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Şili, Belize, Paraguay, Honduras, Arjantin, Şili, El Salvador, Bolivya, Cayman Adaları, Bahamalar, Haiti, Jamaika, Guyana, Trinidad ve Tobago ve Antigua temsilcilerinin de bulunduğu 34 üye kulüp ve Amerika kıtası spor federasyonu tarafından imzalandı.

Listede ilginç bir şekilde Güney Amerika'nın Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda F1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un eşi Fabiana Ecclestone'un da imzası bulunuyor.

Ecclestone, Ben Sulayem'in ikinci bir dönem için yetki isteyip istememesine bağlı olarak 2025'te yapılacak bir sonraki seçimde potansiyel başkan adaylarından birisi olarak görülüyor.

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Jonathan Noble
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