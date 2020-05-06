FIA, koronavirüs tespit edilse bile yarışları iptal etmeyecek!

FIA sağlık komisyonu başkanı Gérard Saillant, Formula 1’in katı sağlık protoklleri sonrası koronavirüs için yapılan testler pozitif çıksa dahi, gelecekte yarışı iptal etmek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

McLaren personelinde virüs tespit edildikten 11 saat sonra Avustralya Grand Prix'i iptal edilmişti. Ancak Saillant, bunun tekrarlanmasından korkmaya gerek olmadığını belirtti.

L’Equipe'ye konuşan Saillant, “Durum Avustralya'ya kıyasla değişti. Test sonucu pozitif çıkan hasta ile temas halinde olan kişilerin durumunu doğrulamak, izole etmek ve test etmek için hızlı bir yanıt cihazımız var."

“Bana göre yarış iptal edilmez. Bu, sanki orada bir yolcuda pozitif test çıktı diye metronun kapanması gibi bir şey."

“Ama durum ülkeden ülkeye değişiyor. Avusturya'da olacaklar Almanya'da veya Macaristan'da olacaklardan farklı olabilir."

"Her ülkenin kendi kuralları, pistlerinin ve otellerinin pozisyonu var. Pist kırsal kesimdeyse, şehirden çok farklı olacak."

“Şimdi Singapur ya da Vietnam'da yapılacak bir yarış olsaydı o zaman tamamen farklı bir tıbbi organizasyon gerekecekti. Singapur hükümeti, piste gitmeden önce iki hafta boyunca tüm padokun karantinada tutulmasını isteyebilir."

“Avusturya için durum farklı. Ülke, nispeten ılımlı bir krizden çıkıyor. Orada her şey nispeten güvenli. Önerilen tüm önlemler takip edildiğinde sorun olmamalı."

“Yarışlar seyircisiz yağıldığı takdirde misafirhaneler olmayacak. Mevcut misafirhaneler ise havadar ve açık alanda olacak." dedi.

Sezonun 5 Temmuz'da Avusturya'da başlaması planlanıyor.