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Formula 1 Miami GP

FIA komiserleri, Aston Martin'in Çin GP'deki yeniden inceleme talebinin reddine açıklık getirdi

FIA komiserleri, Aston Martin'in Fernando Alonso'nun Çin GP sprint yarışındaki cezasıyla ilgili yeniden inceleme talebini reddetme gerekçelerini resmi olarak yayınladı.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso, Çin'deki sprint yarışında Ferrari pilotu Carlos Sainz'a hafifçe temas ettikten sonra 10 saniye ceza aldı ve bu cezayı lastiği patladığı için kullanamadı.

Üç ceza puanı da alan Alonso, bir yarış kazası olduğunu düşündüğü için neden ceza aldığını anlamadığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Aston, Cuma sabahı Miami'de yapılacak duruşmada hakemler tarafından değerlendirilmek üzere masaya önemli, ilgili ve yeni kanıtlar getirmeyi içeren bir yeniden inceleme talep etti.

Hem Aston Martin hem de Ferrari'nin katıldığı duruşmada, hakemler Aston'un sunduğu kanıtların üç aşamalı kriterleri karşıladığı görüşüne katılmadılar ve bu nedenle konu yeniden açılmayacak.

Aston, Alonso'nun aracından olayın ileriye bakan kamera görüntülerini sundu. Bu görüntüler sprint sırasında ani bir karar veren hakemler tarafından kullanılamamıştı.

Ancak hakemler yeni görüntülerin yeni bir kanıt olduğunu ve olayla ilgili olduğunu kabul etseler de, o sırada karar vermek için yeterli alternatif görüntüye sahip oldukları ve yeni kamera açılarının kararlarını değiştirmeyeceği için bunun önemli olmadığını düşündüler.

Açıklamada, "Sunulduğu iddia edilen yeni unsur, ilk kararın verildiği sırada Aston Martin ve komiserler için mevcut olmayan 14 numaralı aracın öne bakan video görüntüsüdür - bu görüntü sprint seansından sonra F1 tarafından indirilmiştir."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Komiserler olayın farklı kamera açılarından çekilmiş başka görüntülerine sahip olsalar da bu görüntülere sahip değillerdi."

"Aston Martin, incelemeyi talep eden yazılı başvurusunda, yeni kamera açısının söz konusu olayın bir yarış olayı olduğunu ve sürücülerinin ceza almasını gerektirecek bir olay olmadığını gösterdiğini öne sürdü."

"Kararımızı verdiğimiz sırada bu görüntülere sahip olmasak da, görüntülerin 'önemli' bir yeni unsur olduğunu düşünmedik."

"Yeni görüntüler kararımızı sorgulamamıza neden olmayacak ya da bize olayla ilgili daha önce sahip olmadığımız bir bakış açısı kazandırmayacaktı."

"Diğer kamera açılarından alınan yeterli görüntü vardı ve bu da karar vermemiz için bize net bir temel sağladı." denildi.

Autosport, kararın Aston Martin'e Cuma günü iletildiğini, ancak tüm Çin Grand Prix komiserlerinin kararı imzalaması gerektiği ve hepsinin zamanında hazır bulunamaması nedeniyle kararın yayınlanmasının gecikmek zorunda kaldığını öğrendi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after the Sprint

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, Sprint sonrası Parc Ferme'de

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Şanghay'daki olaydan sonra konuşan Aston Martin takım patronu Mike Krack, diğer olaylar cezalandırılmazken sürücülerinin sık sık ceza almasının "adil olmadığını" hissetmeye başladığını söyledi.

Alonso, Miami'de sprintte bir ilk tur kazasına karıştıktan sonra birkaç adım daha ileri gitti ve Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın "İspanyol olmadığı" için olay için bir ceza almaktan kurtulduğunu öne sürdü.

Alonso cezaların adil uygulanması konusunu FIA ile görüşeceğini söyledi.

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