FIA, kırmızı bayrak sonrası yeni start prosedürü konusunda anlaştı

Avustralya GP'nin son bölümünde yarışın kırmızı bayrakla durdurulmasının ardından gridden verilen yeniden start, yarışın kaosla bitmesine neden olmuştu. O bölümde yaşanan kazalar, son tur öncesinde başka bir kırmızı bayrağı beraberinde getirdi.

Cuma akşamı yapılan uzun görüşmelerde, Fernando Alonso'nun pilotların yeniden starta daha iyi hazırlanabilmesi için prosedürde değişiklik yapılmasını istediği ortaya çıktı.

Buna göre yeniden start öncesinde pilotlara lastiklerini ısıtabilmeleri için sadece birkaç virajda izin verilmeyecek. Yapılan düzenlemeye göre güvenlik aracı daha erken ışıklarını söndürüp ayrılacak ve bu sayede pilotlar, lider aracın kontrolünde lastiklerini daha fazla ısıtma şansı bulacak.

Bu fikir, bu sabah tüm takımlar tarafından onaylandı ve yarış direktörü Niels Wittich, bugünkü sprint yarışı öncesinde değişikliği doğruladı.

Buna göre güvenlik aracı, yeniden start öncesinde uzun süre takip eden araçların önünde kalmayacak. Düzenlemeye göre güvenlik aracı, araçlardan 30 sn önde ilerleyecek.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field out of the pits for a restart Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

FIA sözcüsü, "Bu prosedür, güvenlik aracının pit yolunu terk etmesi ve ardından ışıklarını hemen söndürmesi anlamına gelecek, böylece araçlar 30 saniye sonra pit yolundan çıktığında hızı, öndeki araç belirleyecek."

"Bu güncellenmiş prosedür, sürücülerin gridden yeniden start öncesinde lastik sıcaklıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak sağlamak için uygulandı." dedi.

Azerbaycan GP hafta sonu için böyle bir çözüm bulunsa da, daha sonrası için kalıcı bir çözüm bulunması hedefleniyor. Yani bu prosedür şimdilik geçici olarak uygulanacak.

Yeni zamanlama şu şekilde olacak:

- 10 Dakika Sinyali

- 5 Dakika Sinyali

- 3 Dakika Sinyali

- 2 Dakika - tur yiyen araçlar bir turu tamamlamak için pit yolundan ayrılacak ve pit yoluna geri dönecektir

- 1 Dakika Sinyali

- 15 Saniye Sinyali

- Pit çıkışı yeşil ışığı - Güvenlik aracı, ışıkları açık olarak pit alanından ayrılacak, ışıklar 1 saniye sonra sönecek

- Güvenlik aracı pit yolunu terk ettikten 30 saniye sonra, tüm sürücüler pit yolunu terk eder ve sollama yapmadan yarış gridine doğru ilerler

- Gridden start prosedürü