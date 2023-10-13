FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

Stroll, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Katar GP'nin sıralama turlarının ilk seansında elenmesinin ardından direksiyonunu kokpitten dışarı fırlattıktan sonra garajın arkasına geçerken antrenörü Henry Howe'u iterken görüntülendi.

Yönetim organı Salı günü yaptığı açıklamada, uyum görevlisinin FIA'nın kurallarını, politikalarını ve prosedürlerini ihlal etmiş olabilecek birkaç olayla ilgili olarak Stroll ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.

Bunlar FIA tarafından spesifik olarak belirtilmese de, Stroll'un geçtiğimiz Cuma günü Losail pistinde kameralara yakalanan eylemlerine odaklandıkları ve FIA'nın Uluslararası Spor Kuralları'ndaki her şeyi kapsayan 'itibarsızlık' maddesine odaklandıkları anlaşılıyor.

Bunun üzerine bir FIA sözcüsü Cuma günü öğleden sonra bir güncelleme yayınlayarak iddiaları fiilen sona erdirdi ve Stroll'e Katar'daki eylemleri ve gelecekteki davranışlarıyla ilgili bir uyarıda bulundu.

FIA açıklamasında "FIA Uyum Görevlisinin Lance Stroll'den 2023 FIA Formula 1 Katar Grand Prix'si sırasındaki davranışlarıyla ilgili bir özür aldığını teyit edebiliriz."

"Uyum Görevlisi bu özrü not etmiş ve Lance'e FIA Etik Kuralları ve sportif düzenlemeler tarafından belirlenen diğer FIA etik ve davranış kurallarına bağlı bir yarışmacı olarak sorumluluklarını hatırlatan yazılı bir uyarıda bulunmuştur."

"FIA suistimallere karşı sıfır toleranslı bir tutum sergilemekte ve fiziksel tacize yol açabilecek her türlü eylemi kınamaktadır." sözlerine yer verildi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, pit kutusundan çıkıyor Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Stroll'ün eylemleri, bir yarışmacının "herhangi bir hileli davranıştan veya herhangi bir yarışmanın çıkarlarına ya da genel olarak motor sporlarının çıkarlarına zarar veren herhangi bir eylemden" suçlu bulunması halinde suç işlemiş sayılacağını belirten FIA ISC Madde 12.2.1.c hükmü kapsamına giriyor gibi görünüyor.

Bu kural, Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2018 Brezilya GP'sinde Force India pilotu Esteban Ocon ile çarpışmasının ardından Interlagos kapalı parkında Ocon'u itmesi olayında da vurgulanmıştı.

Verstappen'e daha sonra Brezilya'daki eylemleri nedeniyle ceza olarak iki günlük kamu hizmetini tamamlaması verildi ve bu ceza 2019 Marakeş Formula E yarışını ziyaret ederek bu etkinlikteki komiserlerin sürücü davranışlarını nasıl değerlendirdiklerini öğrenmesini de içeriyordu.

Stroll'ün Aston takımı, sürücüsünün Katar'daki eylemlerini hafife almış ve takım patronu Mike Krack, yeşil takımın Stroll ile olayı nasıl ele alacağını açıklamak zorunda kaldığında "Bu şeyler hakkında konuşmak zorundasınız ama bunları [çevredeki koşullarla] ilişkilendirmelisiniz"

"Bence o anın sıcaklığıyla konuşmamalısınız. Beklemeniz gerek. Herkesin bir gece uyumasının ardından tartışırız. Belki o zaman dünya farklı bir yer olur." demişti.