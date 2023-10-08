FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

Katar'daki sprint yarışı öncesinde Cumartesi sabahı FIA, Pirelli'nin Cuma günkü antrenman seansında 20 turdan fazla tur atmış olan lastiklerin antrenman sonrası analizini takiben Pazar günkü ana yarışta ciddi bir potansiyel patlak riski tespit ettiğini duyurdu.

Bu iletişimde, Pirelli'nin Cumartesi günkü 19 turluk sprint yarışında kullanılan lastiklerin durumunu analiz edeceği ve piramit şeklindeki yükseltilmiş bordürlerin özellikle lastikleri zorladığı iki virajda revize edilmiş pist limitleri ile gerçekleşeceği açıklandı.

Bu durum ve sürücülerin Losail pistindeki bordürlerde geçirdikleri sürenin uzunluğu ve yüksek hız, antrenmanda lastiklerin üst bileşeni ile karkas kordları arasında yanak ayrılması sorununa neden oldu.

Pirelli, pist değişikliklerinin ardından sorunun devam ettiğini tespit ederse, Pazar günkü grand prix'de, özellikle bu alandaki çok sayıda yüksek hızlı virajdan birinde patlak oluşma riskini önlemek için stint uzunluğu sınırlamaları ve üç pit stop zorunlu hale getirilecek.

Oscar Piastri'nin sprint yarışını yeni 2023 Dünya Şampiyonu Max Verstappen'in önünde kazanmasının ardından Pirelli bu analizi gerçekleştiriyor.

Sprint yarışının üç güvenlik aracı periyodu içermesi, kullanılan yumuşak ve orta lastiklerin normalde olması gerektiği kadar zorlanmadığı anlamına geliyordu.

Ancak her halükarda FIA, Pazar günü Katar'da yerel saatle öğleden sonra 2'de tüm takımlara durumu açıklayana kadar Pirelli'nin lastik yanaklarında meydana gelen hasarın tam boyutunu görmek için lastiklerin kesilerek açılmasını içeren incelemesinin sonucunu açıklamamaya karar verdi.

Bu durum, takımların lastiklerle ilgili ilk korkularını ancak Cumartesi sabahı medyaya duyurulduğunda fark etmelerinin ardından gerçekleşti.

Mario Isola, Yarış Müdürü, Pirelli Motorsport Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ne takım mühendisleri ne de sürücüler Cuma günkü faaliyetler sırasında herhangi bir potansiyel lastik sorunuyla karşılaşmamıştı, çünkü durum ancak Pirelli'nin Cuma gecesi tipik antrenman sonrası analiz çalışmasının bir parçası olarak ilk lastikler kesilip açıldığında ortaya çıktı.

Ferrari pilotu Carlos Sainz'in de aralarında bulunduğu bazı pilotlar medyada yer alan haberlerde lastik durumunun ortaya çıkmasından duydukları hayal kırıklığını dile getirirken, bu durumun yaklaşan takım yöneticileri toplantısının ardından GP yarışının lastik kurallarının açıklanmasına ilişkin kararın zamanlamasında etkili olduğu anlaşılıyor.

Pirelli motor sporları patronu Mario Isola sprint yarışının ardından yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Pirelli için özellikle yoğun bir gündü."

"Daha önce de belirtildiği gibi, dün gece serbest antrenmanlardan sonra yaptığımız olağan analizler sırasında, 20 ya da daha fazla tur atan bazı lastiklerin yanaklarında, üst bileşik ile karkas kordları arasında, büyük olasılıkla bazı virajlarda, özellikle de 12. ve 13. virajlarda bordürlerin üzerinden defalarca geçmenin yarattığı darbeden kaynaklanan mikro yırtılma belirtileri olduğunu keşfettik."

"Derhal FIA'yı bilgilendirdik ve FIA da harekete geçerek bu virajlardaki pist limitlerini revize etti ve sprint sıralamaları öncesinde sürücülerin pistin bu bölümündeki yeni çizgileri kontrol etmelerini sağlamak için ek bir serbest antrenman seansı başlattı."

"Şimdi, her yarış hafta sonunda olduğu gibi, günün sonunda bize geri dönen setleri analiz ediyoruz."

"Bu prosedür tamamlandığında, bulgularımızın sonuçlarını FIA'ya ileteceğiz ve gerekirse yarın (bugün) geceki grand prix için daha fazla önlem alınacaktır."

"Yarına baktığımızda, devam eden analizimizin sonucunu beklememiz ve ardından bunun yarışın nasıl koşulacağı üzerinde herhangi bir düzenleyici etkisi olup olmayacağını görmemiz gerektiği için stratejiler hakkında spekülasyon yapmaya değmez."