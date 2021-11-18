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Formula 1 / Katar GP Haberler

FIA, Katar'da beş virajdaki limit ihlallerini inceleyecek

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

FIA, Formula 1'deki ilk Katar Grand Prix'si öncesinde Losail pistinde beş farklı virajda pist limiti ihlallerini takip edecek.

FIA, Katar'da beş virajdaki limit ihlallerini inceleyecek

FIA, Katar Grand Prix'si öncesinde pistte yaptığı incelemelerin ardından beş farklı virajla ilgili limit ihlallerini sıkı şekilde kontrol etme kararı aldı.

Losail pisti, hızlı virajları, büyük kaçış alanları ve daha da düz kerbleriyle ünlü bir pist. Bundan ötürü de FIA, 4., 12., 13., 14. ve 16. virajlara sınırlama getirdi. FIA bu yüzden bu virajlarda ihlale izin vermeyecek ve bu durumu anlık olarak takip edecek.

Yarış öncesinde sürücülere bir not gönderen F1 FIA yarış direktörü Michael Masi, bu virajlarla ilgili pist limitlerinin, dört tekerlekle birden aşılması halinde tur zamanının iptal edileceğini belirtti.

Yarış içerisinde bir sürücü, her bir virajda pist limitlerini üç kez ihlal ederse kendisine siyah-beyaz bayrak gösterilecek ve daha fazla ihlalde olay hakemler tarafından incelenecek.

16. virajda sürücü, pist limitlerini ihlal ederse, hem o tur hem de sonraki tur iptal edilecek.

Losail International Circuit

Losail International Circuit

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