FIA, Katar GP için lastik başına en fazla 18 tur atma zorunluluğu getirdi!
Hafta sonunda yaşanan sorunların ardından Pirelli ve FIA, Katar Grand Prix'si için yeni bir kural getirmeyi kabul etti. Yeni lastik setiyle sürücüler en fazla 18 tur atabilecekler.
Pirelli, cuma gecesi yaptığı analizlerde lastiklerin yapısında -kerblerden kaynaklı- meydana gelen hasar nedeniyle, lastiklerle atılabilecek tur sayısına sınırlama getirmeyi düşünüyordu.
Bunun üzerine cumartesi günü pist limitleri biraz değiştirildi ve sprint sıralama turları öncesinde sürücülere, limitleri anlamaları için 10 dakikalık bir antrenman verildi.
Eğer lastiklerdeki aşınma devam ediyorsa, yarışta pit stop zorunluluğu getirilecekti.
Sonuç olarak FIA, pit stop zorunluluğu yerine, her bir lastik için en fazla 18 tur atma zorunluluğu getirdi. Sürücüler 18. turun ardından pite gelerek lastik değiştirmek zorunda kalacaklar.
Bu da en az 3 kez pit stop yapacakları anlamına geliyor.
Eğer bir sürücü izin verilen 18 turdan daha uzun süre yola devam ederse, diskalifiye edilecek.
Pirelli Tyre
Fotoğraf: Motorsport.com / Japan
Son Haberler
Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"
Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi" Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"
Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!
Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı! Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!
Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"
Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"
Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"
Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık" Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar