FIA, Katar GP için lastik başına en fazla 18 tur atma zorunluluğu getirdi!

Pirelli, cuma gecesi yaptığı analizlerde lastiklerin yapısında -kerblerden kaynaklı- meydana gelen hasar nedeniyle, lastiklerle atılabilecek tur sayısına sınırlama getirmeyi düşünüyordu.

Bunun üzerine cumartesi günü pist limitleri biraz değiştirildi ve sprint sıralama turları öncesinde sürücülere, limitleri anlamaları için 10 dakikalık bir antrenman verildi.

Eğer lastiklerdeki aşınma devam ediyorsa, yarışta pit stop zorunluluğu getirilecekti.

Sonuç olarak FIA, pit stop zorunluluğu yerine, her bir lastik için en fazla 18 tur atma zorunluluğu getirdi. Sürücüler 18. turun ardından pite gelerek lastik değiştirmek zorunda kalacaklar.

Bu da en az 3 kez pit stop yapacakları anlamına geliyor.

Eğer bir sürücü izin verilen 18 turdan daha uzun süre yola devam ederse, diskalifiye edilecek.

Pirelli Tyre Fotoğraf: Motorsport.com / Japan