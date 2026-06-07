FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti

Yarışın ardından hakem heyetinin mercek altına aldığı iki önemli olayda kararlar aynı anda açıklandı.

Yarışı üçüncü sırada bitiren Isack Hadjar’ın podyumu resmi olarak onaylandı. Hakemler, kırmızı bayrakla seansın durdurulduğu anlarda takımın araç üzerinde buji ve bobin değiştirmeye yeltendiğini ancak uyarının ardından bu işlemi gerçekleştirmekten vazgeçtiklerini belirterek herhangi bir cezai işleme gerek görmedi.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Erik Junius

Diğer taraftaysa Sergio Perez ve Cadillac için büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Yarışı 10. sırada tamamlayan Perez, yeniden start anında grid pozisyonuna kurallara uygun şekilde yerleşmediği gerekçesiyle 10 saniye zaman cezasına çarptırıldı.

Bu ceza, Cadillac’ın Formula 1 tarihindeki ilk puanını elinden alırken, Fernando Alonso'nun sıralamada yükselmesine neden oldu. Böylece Aston Martin, Alonso'nun 10. sıraya yerleşmesiyle bu sezonki ilk puanını hanesine yazdırdı.