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Formula 1 / Kanada GP Haberler

FIA, Kanada'da ikinci virajın çıkışına bariyer yerleştirdi!

FIA, Kanada GP'si öncesi Gilles Villeneuve pistinde büyük bir değişiklik yaptı ve ikinci virajdaki kaçış alanının çıkışına bariyer yerleştirdi. Artık ilk virajda dışarı taşan sürücüler ikinci virajı kesemeyecek.

Altay Gök
Ekleyen:
Montreal atmosfer

Hızlı düzlükleri ve yavaş virajlarıyla tam bir hibrit pist konumundaki Montreal'de start düzlüğü pek uzun değil, bu nedenle ilk virajda blokajda kalmak ve ikinci virajı kestikten sonra piste geri dönmek alışılmadık bir durum değil.

Özellikle ilk turlarda oldukça sık karşılaştığımız bu durum senelerdir şikayetlerin odağında diyebiliriz.

Bu sezonki yarış öncesinde adım atan FIA, 2. virajın çıkışına bariyer yerleştirdi, artık ilk virajı kesen bir sürücünün aynı noktadan piste dönmesi gerekmekte!

Padoğun önemli yorumcularından Albert Fabrega da kısa süre önce bariyerlerin yakından çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı; bu fotoğrafta bariyerin 1. ve 2. Virajlar arasındaki kaçış alanındaki tüm asfaltı kapladığı görülüyor.

Bu değişiklik, bir sürücünün ilk virajda temas yaşadıktan sonra kontrolü kaybedip piste güvensiz şekilde dönmesini engelleyecek, ancak hata yapan pilotları da sert bir şekilde cezalandıracak. 

 

 
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