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Formula 1 / Kanada GP Haberler

FIA, Kanada GP basın toplantısı programını açıkladı

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Kanada GP için basın toplantısı programını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA, Kanada GP basın toplantısı programını açıkladı
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2022'de Formula 1 yarış hafta sonu formatı değişti ve sürücülerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel Perşembe günkü basın toplantıları Cuma sabahına taşındı. Tüm pilotlar, her grubun 30 dakika boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladığı dört gruba ayrılıyor.

Program:

17 Haziran Cuma

17:30 TSi

Esteban Ocon (Alpine)
Lance Stroll (Aston Martin)
Charles Leclerc (Ferrari)
Daniel Ricciardo (McLaren)
George Russell (Mercedes)

18:00 TSi

Fernando Alonso (Alpine)
Pierre Gasly (AlphaTauri)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Sergio Pérez (Red Bull)
Nicholas Latifi (Williams)

18:30 TSi

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Mick Schumacher (Haas)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)
Alex Albon (Williams)

19:00 TSi

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Carlos Sainz (Ferrari)
Kevin Magnussen (Haas)
Lando Norris (McLaren)

 

18 Haziran Cumartesi

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 17:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

17:30

Franz Tost (AlphaTauri)
Otmar Szafnauer (Alpine)
Mike Krack (Aston Martin)

18:00

Frédéric Vasseur (Alfa Romeo)
Zak Brown (McLaren)
Jost Capito (Williams)

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