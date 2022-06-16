FIA, Kanada GP basın toplantısı programını açıkladı

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2022'de Formula 1 yarış hafta sonu formatı değişti ve sürücülerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel Perşembe günkü basın toplantıları Cuma sabahına taşındı. Tüm pilotlar, her grubun 30 dakika boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladığı dört gruba ayrılıyor.

Program: 17 Haziran Cuma 17:30 TSi Esteban Ocon (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

Charles Leclerc (Ferrari)

Daniel Ricciardo (McLaren)

George Russell (Mercedes) 18:00 TSi Fernando Alonso (Alpine)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Sergio Pérez (Red Bull)

Nicholas Latifi (Williams) 18:30 TSi Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Mick Schumacher (Haas)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Alex Albon (Williams) 19:00 TSi Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Carlos Sainz (Ferrari)

Kevin Magnussen (Haas)

Lando Norris (McLaren) 18 Haziran Cumartesi Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 17:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar. 17:30 Franz Tost (AlphaTauri)

Otmar Szafnauer (Alpine)

Mike Krack (Aston Martin) 18:00 Frédéric Vasseur (Alfa Romeo)

Zak Brown (McLaren)

Jost Capito (Williams)