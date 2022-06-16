FIA, Kanada GP basın toplantısı programını açıkladı
FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Kanada GP için basın toplantısı programını açıkladı.
Program:
17 Haziran Cuma
17:30 TSi
Esteban Ocon (Alpine)
Lance Stroll (Aston Martin)
Charles Leclerc (Ferrari)
Daniel Ricciardo (McLaren)
George Russell (Mercedes)
18:00 TSi
Fernando Alonso (Alpine)
Pierre Gasly (AlphaTauri)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Sergio Pérez (Red Bull)
Nicholas Latifi (Williams)
18:30 TSi
Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Mick Schumacher (Haas)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)
Alex Albon (Williams)
19:00 TSi
Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Carlos Sainz (Ferrari)
Kevin Magnussen (Haas)
Lando Norris (McLaren)
18 Haziran Cumartesi
Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 17:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.
17:30
Franz Tost (AlphaTauri)
Otmar Szafnauer (Alpine)
Mike Krack (Aston Martin)
18:00
Frédéric Vasseur (Alfa Romeo)
Zak Brown (McLaren)
Jost Capito (Williams)
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