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Formula 1 / Son dakika

FIA, kalkış antrenmanlarına yeni düzenlemeler getirdi

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FIA, kalkış antrenmanlarına yeni düzenlemeler getirdi
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Lewis Hamilton’un Sochi’deki cezalarını takiben FIA, pilotlara kalkış antrenmanları konusunda yeni düzenlemeler getirdi.

Dünya şampiyonu pilota, geçtiğimiz ayki Rusya Grand Prix’sinin öncesinde yaptığı kalkış antrenmanlarında belirlenen alanın dışında kalkış yapması sebebiyle iki adet 5 saniyelik ceza verilmişti.

Cezalar yarışı kazanma umutlarını bitirince İngiliz pilot, FIA’nın gücünü kasıtlı olarak kendisine karşı kullandığını savundu. FIA ise bu iddiaları tamamen reddetti.

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Yine de bu hafta sonu düzenlenecek Eifel Grand Prix’si öncesinde yarış direktörü Michael Masi kurallara açıklık getirdi:

“Her antrenman seansında, kalkış antrenmanları sadece pit çıkışındaki beyaz çizgiyle işaretlenen hız sınırı alanının gerisinde ve sağ tarafında yapılabilir. Kalkış antrenmanı yapmak isteyen pilotlar diğer araçların geçişini sağlamak adına sağ tarafta durmalıdır.”

“Pit çıkışı yarış için açık olduğu sürece kalkış antrenmanları, pit duvarının sonrasında ve sağ bariyerlerdeki turuncu çizginin yanında yapılabilir. Kalkış antrenmanı yapmak isteyen pilotlar diğer araçların geçişini sağlamak adına sağ tarafta durmalıdır.”

“Bu süreçte kalkış antrenmanı gerçekleştirmek için duran bir aracı geçmek isteyen sürücüler Madde 19.1’de anılan beyaz çizgiyi geçebilirler. Bu çizgiyi geçen sürücüler mümkün olan en kısa sürede sağ tarafa geçmelidirler.”

“Güvenlik ve yarışta eşitlik ilkeleri gereğince geçerli bir sebebi olmayan araçlar pit çıkışı açık olduğu süre boyunca hızlı şeritte duramazlar. (Kalkış antrenmanı geçerli bir sebep değildir.)”

Sochi’deki yarış sonrasında konuşan Masi sözlerine devam etti: “Kalkış antrenmanı alanı pistten piste değişmesi sebebiyle etkinlik notlarında detaylıca anlatılır. Dolayısıyla Lewis, diğer pilotlarla birlikte, katıldığı diğer her yarışta yarış direktörünün talimatları çerçevesinde kalkış antrenmanını uygun görülen alanda yapmıştı.”

“Kalkış antrenmanı alanını belirlememizin sebebi tüm sürücülerin güvenliği ve herkesin olanlardan haber olması için. Yerini belirli bir sebeple kararlaştırıyoruz.”

Avustralyalı Masi, Hamilton’un cezası hususunda devam etti: “Hakemler nezdinde kalkış antrenmanını o alanda gerçekleştirmek diğer pilotlara karşı bir avantaj sağlıyordu. Onlarla hızlıca konuştuğumda uygun cezanın yarış içi bir ceza olacağına karar verdiler.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Memet Kağan Bilgili

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