FIA, Japonya'daki çekici raporunu ve alınan tedbirleri açıkladı

Haberi dinle

Japonya GP öncesinde pist ıslak olsa da, yarış yönetimi o anki koşullara bakarak gridden normal start kararı almıştı. Yarışın startının verilmesiyle Sebastian Vettel ve Alex Albon arasında yaşananlar haricinde pek sorun olmadı ancak turun devamında, U virajdan çıkışta Carlos Sainz su birikintisinde kızaklama sorunu yaşadı ve dışarıdaki bariyerlere vurarak piste döndü ve o şekilde durdu.

O esnada arkadan gelen pilotlardan Sainz'a vuran olmadığı için şans faktörü devreye girmişti. Bu kaza nedeniyle önce güvenlik aracı yarışa dahil edildi ve devamında bir çekici Ferrari aracını kaldırması için piste sokuldu.

O dakikalarda henüz tüm araçlar güvenlik aracının arkasında sıralanmamıştı ve ilk turdaki kaza nedeniyle pite gelen Pierre Gasly, ön kanat değişiminin ardından grubu yakalamaya çalışıyordu. O dakikalarda yaşananlar ve çekicinin piste girmesi büyük eleştirilere neden oldu.

FIA, yapılan eleştirileri dikkate alarak yaşananlar hakkında soruşturma başlattı. 8 sene önce Jules Bianchi'nin benzer şartlar altında Suzuka'da pist dışına çıkarak bir çekiciye vurup ağır yaralanması, sonrasında ise mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetmesi bu olayın çok ciddiye alınmasında katkı sağladı.

FIA, bugünkü antrenman seansı öncesinde ilgili soruşturmanın sonucunu açıkladı. Aynı açıklamada Austin'den itibaren uygulanacak tedbirler de bildirildi.

Bu tedbirler şöyle:

Piste bir çekici gireceği zaman, takımlara resmi mesaj sisteminden bilgi gidecek ve ayrıca FIA'nın interkom sisteminden de takımlara bilgi verilecek. Takımlar, piste bir çekici gireceği konusunda pilotlarını uyarmak zorunda olacak, çekicinin nerede olacağı hakkında bilgi verilmesi de zorunlu olacak.

Yarış direktörleri arasındaki rotasyon sona erecek. Eduardo Freitas, Japonya GP'nin ardından sezon sonuna kadar yarış direktörü rolünde görev almayacak.

Eduardo Freitas, Japonya GP'nin ardından sezon sonuna kadar yarış direktörü rolünde görev almayacak. Dinamik Sanal Güvenlik Aracı: Bu yeni uygulamayla birlikte, kazanın yaşandığı sektörde pilotların delta zamanı değişecek. Pilotların bu bölgelerde daha çok yavaşlaması gerekecek. Delta zamanının kaza olan sektörde azalması, pilotlara nerede kaza olduğunu anlama konusunda yardımcı olacak.

Yarış Kontrol ve Uzaktan Kontrol Odası, pistteki her aracın durumunu gösteren yeni bir sisteme geçecek: Pistteki, güvenlik aracı arkasındaki ve pitteki tüm araçların yeri ve durumu görülecek.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Şampiyona Direktörü, Suzuka'da yaşanan olayları Amerika'daki pilotlar toplantısında pilotlara gösterecek ve bu tarz bir durumun gelecekte yaşanmaması adına ne gibi çözümlerin getirileceğini açıklayacak. Buna ek olarak, Şampiyona Direktörü, güvenlik aracı ve kırmızı bayrak altındaki kuralları sürücülere hatırlatacak.

Pistin kenarında yer alan reklam panolarının mevcut konumları ve üretildikleri malzeme değişecek. Reklam panoları, piste uçamayacakları ve giremeyecekleri yerlere yerleştirilecekler. Materyalleri de değişecek.

Takımlarla görüşülerek; sarı bayrak, çifte sarı bayrak, sanal güvenlik aracı ve güvenlik aracı arkasındaki kurallara uymayan pilotlara verilecek cezalar değerlendirilecek.

Tüm mesafenin tamamlanamadığı yarışlardaki puan sistemi gözden geçirilecek.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Red Bull Content Pool