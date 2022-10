FIA, Japonya GP'deki çekici raporunu açıklama sözü verdi

Japonya GP'nin ilk turunda Carlos Sainz'ın kaza yapmasının ardından, İspanyol sürücünün pist üstünde duran Ferrari'sini kaldırmak için çekici ile görevliler piste sokulmuştu.

2014'te aynı yarışta kaçış alanında bulunan çekiciye vuran Jules Bianchi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle bu durum padokta büyük memnuniyetsizlik yarattı.

Birçok pilot, güvenlik aracı arkasında gidiyor olsalar da pist üstünde çekici olmasının endişe verici olduğunu ifade etti. İlk turda yaşadığı kazanın ardından pite giren ve sonrasında lider grubu yakalamaya çalışırken çekicinin yanında çok hızlı bir şekilde geçen Pierre Gasly, pist üstünde oluşan tehlikeli durum nedeniyle kızmıştı.

Bugünkü Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından FIA, konuyla alakalı analizin tamamlandığını ve gerekli bilgilerin yayınlanacağını duyurdu.

Açıklamada, "Prosedürle alakalı bazı sorunlar tespit edilmiştir ve bu sorunlar kısa ve orta vadede düzeltilecektir. Bulgular önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak." denildi.

Bu soruşturmanın kilit yönlerinden biri muhtemelen, yol kenarı görevlilerinin vinci bu kadar hızlı bir şekilde piste gönderirken tek taraflı hareket edip etmedikleri veya yarış kontrolü tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmedikleri olacak.

Uluslararası Spor Kuralları'nın H ekinde bulunan 2.6.1 maddesinde açık bir şekilde, "Yarış kontrolünün izni olmadan hiçbir görevli ya da araç pist alanına giremez." deniyor.

Güvenlikle alakalı diğer değişiklik, "kör noktayı iyileştirmek için aynaların büyütülmesi" oldu. Buna göre gelecek sene araçların dikiz aynaları bu senekilerden daha büyük olacak.

