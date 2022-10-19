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Formula 1 / Japonya GP Haberler

FIA, Japonya GP'deki çekici raporunu açıklama sözü verdi

FIA, Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde kurtarma araçlarının zamanlaması ve kullanımına ilişkin soruşturmasını tamamladı ve "prosedürle alakalı bazı sorunların" yaşanan sıkıntılara neden olduğunu söyledi.

Charles Bradley
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
FIA, Japonya GP'deki çekici raporunu açıklama sözü verdi
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Japonya GP'nin ilk turunda Carlos Sainz'ın kaza yapmasının ardından, İspanyol sürücünün pist üstünde duran Ferrari'sini kaldırmak için çekici ile görevliler piste sokulmuştu.

2014'te aynı yarışta kaçış alanında bulunan çekiciye vuran Jules Bianchi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle bu durum padokta büyük memnuniyetsizlik yarattı.

Birçok pilot, güvenlik aracı arkasında gidiyor olsalar da pist üstünde çekici olmasının endişe verici olduğunu ifade etti. İlk turda yaşadığı kazanın ardından pite giren ve sonrasında lider grubu yakalamaya çalışırken çekicinin yanında çok hızlı bir şekilde geçen Pierre Gasly, pist üstünde oluşan tehlikeli durum nedeniyle kızmıştı.

Bugünkü Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından FIA, konuyla alakalı analizin tamamlandığını ve gerekli bilgilerin yayınlanacağını duyurdu.

Açıklamada, "Prosedürle alakalı bazı sorunlar tespit edilmiştir ve bu sorunlar kısa ve orta vadede düzeltilecektir. Bulgular önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak." denildi.

Bu soruşturmanın kilit yönlerinden biri muhtemelen, yol kenarı görevlilerinin vinci bu kadar hızlı bir şekilde piste gönderirken tek taraflı hareket edip etmedikleri veya yarış kontrolü tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmedikleri olacak.

Uluslararası Spor Kuralları'nın H ekinde bulunan 2.6.1 maddesinde açık bir şekilde, "Yarış kontrolünün izni olmadan hiçbir görevli ya da araç pist alanına giremez." deniyor. 

Güvenlikle alakalı diğer değişiklik, "kör noktayı iyileştirmek için aynaların büyütülmesi" oldu. Buna göre gelecek sene araçların dikiz aynaları bu senekilerden daha büyük olacak.

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Britanya GP'de Alfa Romeo pilotu Guanyo Zhou'nun geçirdiği korkunç kazanın ardından takla barı tasarımları iyileştirilmişti ancak yeni düzenlemelerde, daha fazla iyileştirme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ek 1'de listelenen şampiyonalara ilişkin gereksinimlerin gevşetilmesi yolunda puan sayımını genişletmek için süper lisans puanları sisteminde bir güncelleme yapıldı. Bu değişiklik, 31 Mart 2023'ten önce bitecek şampiyonalar için geçerli olacak ve aynı zamanda COVID-19 nedeniyle 2022'de sportif aktivite sayısında bir düşüş varsa, o da dikkate alınacak.

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