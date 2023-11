FIA, iyileştirmelere öncülük etmesi için F1 Komiseri atadı

Birkaç aydır FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in danışmanı olarak çalışan eski F1 gazetecisi Dieter Rencken, bu göreve zaman kaybetmeden başlayacak.

Rencken'in doğrudan Ben Sulayem'e rapor vereceği ve F1 için iyileştirmelerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yardımcı olmakla görevlendirildiği biliniyor.

Rencken ayrıca 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni Concorde Anlaşması ile ilgili tartışmalara da yardımcı olacak.

FIA'nın F1 için özel bir komisere sahip olması fikri geçmişte birkaç kez konuşulmuş, ancak bu durum hayata geçmemişti.

O zamanki FIA Başkanı Jean Todt, doğru adayı bulmanın imkansız olduğunu çünkü kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak FIA'nın en iyi adaylar için yeterli ödemeyi yapamayacağını düşünüyordu.

O dönemde konuşan Todt şunları söyledi: "Zamanını neredeyse ücretsiz olarak vermeye istekli birini bulmamız gerekiyor."

"Bu, seçimi daha da zorlaştıran bir şey ama oldukça iyi bir noktadayız. Pozisyonu doldurmak için acele etmektense birkaç ay beklemeyi ve bulmak istediğim profile sahip olmayı tercih ederim."

Sonunda Todt bu fikirden tamamen vazgeçti çünkü F1'in patronu Bernie Ecclestone'un F1 Komisyonu'nu yönetme konusunda bu kadar güçlü olduğu bir dönemde komiserlik rolüne ihtiyaç olmadığını düşünüyordu.

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

The FIA logo in front of an American flag