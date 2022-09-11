FIA, İtalya GP'nin neden güvenlik aracı arkasında tamamlandığını açıkladı

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Red Bull'un şampiyona lideri pilotu Max Verstappen, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in ikinci kez pite gelmesinin ardından yeniden yarışın lideri olmuştu.

Leclerc, ikinci pitinde yumuşak lastiklere geçmesinin ardından yavaş yavaş da olsa farkı kapatıyordu. Ancak yarışın 48. turunda Daniel Ricciardo iki Lesmo virajı arasında bir yerde durdu ve McLaren aracı viteste kaldı.

İlk başta yarış çok duraklayacak gibi görünmüyordu ancak araç geri geri bariyerlerin arkasına itilemedi. Bunun üzerine kenarda bulunan çekici, McLaren aracını kaldırması için piste sokuldu.

Lider pilotlar, yarışın yeniden başlayacağını düşünerek pite geldiler ancak güvenlik aracının pistten çıkması için gerekli koşullar oluşmadı ve yarış güvenlik aracı altında tamamlandı. Bu durum hem Leclerc, hem de Verstappen'in takım patronu Christian Horner tarafından eleştirildi.

Sky'a konuşan Horner, "Yarışın başlaması için yeterli zaman vardı. Yanlış aracı seçtiklerini düşünüyorum, George Russell'ı güvenlik aracının arkasına aldılar." dedi.

FIA, gelen eleştirilerin ardından yarışın neden bu şekilde tamamlandığına açıklık getirdi ve yaşanan olayın şiddetinin ilk başta kırmızı bayrak çıkaracak kadar büyük olmadığını söyledi.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA sözcüsü, "3 numaralı aracı hızlıca kurtarıp yarışı devam ettirmek için tüm çaba sergilenmiş olsa da, durum gelişti ve görevliler, aracın vitesini boşa alamadılar ve kaçış yoluna doğru itemediler."

"Kurtarma operasyonunun güvenliği, bizim tek önceliğimiz olduğu için, olay kırmızı bayrak çıkaracak kadar ciddi değildi ve FIA ile tüm takımlar arasında anlaşılan prosedürler gereği yarış güvenlik aracı altında tamamlandı."

"Bir yarıştaki güvenlik aracı periyodunun zamanlamasının bu prosedürle hiçbir ilgisi yoktur." dedi.

Leclerc, güvenlik aracının devreye girmesinin tam olarak yarışın sonucunu değiştirmediğini kabul etti.

Leclerc, "Keşke sonunda yarışabilseydik ancak ne yazık ki öncesinde olanlar nedeniyle o an ikinci sıradaydık." dedi.

Formula 3 yarışı, Kush Maini ve Brad Benavides'in ikinci Lesmo çıkışında yaptıkları kazanın ardından kırmızı bayrakla durdurulmuştu.