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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

FIA, İspanya GP öncesinde viraj kesme konusuna açıklık getirdi

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FIA, İspanya GP öncesinde viraj kesme konusuna açıklık getirdi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
13 Ağu 2020 11:30

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, İspanya Grand Prix’si öncesinde viraj kesme sınırlamaları konusunda sürücülere yeni bir rehber yayınladı.

FIA, geçen seneki yarışta 2. virajı kesen sürücülerin avantaj kazanmaması için virajın kaçış alanına bir duba yerleştirmişti.

Virajı kesmek durumunda kalan sürücülerin, piste güvenli şekilde dönmeden önce virajın iç tarafında yer alan dubanın solundan geçmesi gerekiyordu.

Ancak Masi, virajı birçok kez kaçıran ve avantaj elde eden sürücülere uyarı verileceğini belirterek bu sınırlamaları daha da arttırdı.

Yarış öncesi notlarında tüm takımlara ve sürücülere seslenen Masi, “Herhangi bir araç, 2. virajı pisti kullanarak dönemediğinde, bu olay takımlara resmi mesajlaşma sistemiyle belirtilecek.”

“Yarışta, 2. virajı ikinci kez pisti kullanmayarak dönen bir sürücüye siyah-beyaz bayrak gösterilecek.”

“Devam eden ihlaller ise hakemlere bildirilecek.”

“Tüm durumlarda sürücü, avantaj sağlamadan ve güvenli şekilde piste dönmelidir.”

“Yukarıdaki gereksinimler, pistten çıkmaya zorlanan hiçbir sürücü için otomatik olarak geçerli olmayacak, her olay kendi içerisinde değerlendirilecek.” ifadelerini kullandı.

 

Bununla beraber Barcelona pistinde de bazı küçük değişiklikler yapıldı.

MotoGP’de uygulanan uzun tur cezası için, ilk virajda yeni bir asfalt bölüm bulunuyor.

Sekizinci virajın çıkışındaki bordür uzatılırken, hem 8. hem de 12. virajdaki çakıl havuzları da uzatıldı.

Ayrıca 12. virajda yeni bir TecPro bariyer bulunuyor ve 15. virajdaki metalik bordür pit yolu girişine kadar uzatıldı.

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Editör Luke Smith

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