FIA, IndyCar'ın kırmızı bayrak kurallarını inceleyecek

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Monako Grand Prix'sinde sıralama turlarının son bölümünde atılan ilk turların ardından Charles Leclerc, birinci sırada yer alıyordu.

Son bölümün bitimine az bir süre kala pilotlar ikinci zaman turlarını atmak için piste çıktılar. Leclerc son bölümdeki 2. zaman turunda, yüzme havuzu kompleksinin sonunda bulunan şikanın ilk apeksinin yanında bulunan bariyere çarptı.

Çarpmanın ilk etkisiyle birlikte sağ süspansiyonu kırılan Leclerc, şikanın ikinci apeksindeki kerbden uçarak dışardaki bariyerlere çarptı ve aracının sağ tarafına büyük hasar verdi.

Leclerc, kaza yapsa da kırmızı bayrak çıktığından dolayı rakipleri turlarını tamamlayamamış ve pole pozisyonu Monakolu pilota gitmişti.

Max Verstappen ve Valtteri Bottas, son turlarında ilk sektörlerde gelişmiş bir şekilde ikinci sektöre doğru gelmişti ancak kırmızı bayraklar yüzünden ikilinin pole pozisyonunu için savaşma şansları kaybolmuştu.

Buna rağmen bu iki pilot, F1'in kırmızı bayrak kurallarını gözden geçirmesi için hiçbir neden olmadığını belirtmişti.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise ''kafa karışıklıklarını engellemek'' için bu kuralın değiştirilmesinin ''mantıklı'' olacağını ifade etmişti.

Wolff'un bahsettiği, IndyCar ve IMSA da dahil olmak üzere çoğu Amerikan yarış serisinde uygulanan kırmızı bayrak kuralı şöyle işliyor: Bir pilot, sıralama turlarında kırmızı bayrak çıkmasına neden olduğu takdirde, o pilotun en hızlı zaman turu siliniyor.

Motorsport.com, Monako padokunda şampiyona direktörü Michael Masi'ye bu kuralı gelecekte F1'de görüp göremeyeceğimizi sordu.

Masi, takımların düzenli bir şekilde gerçekleştirilen toplantılarında bu konunun da gözden geçirileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: ''Herhangi bir şey gündeme geldiğinde; FIA, F1 ve takımlar her şeye bakarak durumu kendi içinde değerlendiriyor.''

''IndyCar kuralını biliyorum, bu kural birçok FIA uluslararası serisinde ve yerel şampiyonlarda da uygulanıyor.''

''Gerekli kişilerle bu kurala bakacağız ve uygun olup olmadığına karar vereceğiz.''

Leclerc'in kazası, 2006 ve 2014'de pole pozisyonunda bulunan pilotların 2. turlarında hata yaparak arkadakilerin gelişmesini engellediği 2 olaya benzetilmişti.

2006'da yarış kontrol tarafından Michael Schumacher'in La Rascasse'da aracını bilerek park ettiğine karar verilmiş ve 7 kez dünya şampiyonunun tüm dereceleri silinmişti.

Nico Rosberg'in 2014'de Mirabeau virajında frenajı kaçırmasının ardından kaçış alanına kaçarak takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı engellemesine ise yarış kontrol tarafından ceza çıkmamıştı.

Leclerc bu teorilerin ardından, eğer böyle bir şey yapmak isteseydi bunu ''daha akıllıca'' yapacağını söylemişti ki Monakolu pilot, 1 gün sonra kazada aldığı hasar sonucunda yarışa çıkamadı.

Padoktaki herkes de bunun gerçek bir hata olduğuna inanmış ve padoktaki kimse bu hareketin bilerek yapıldığını iddia etmemişti.

Masi de bu kazaya baktıklarını, Leclerc'in ''oldukça temiz'' olduğunu ve 15. virajda gerçekten hata yaptığını söyledi.

Konu hakkında konuşan Masi, ''Olaya baktığımızda, datalara baktığımızda ve takım iletişim araçlarını dinlediğimizde her şey temizdi. Herhangi bir sürücünün, herhangi bir koşulda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan ötürü aracına o seviyede bir hasar vereceğini düşünmüyorum.'' dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, crashes out towards the end of Qualifying

Fotoğraf: Jean Petin / Motorsport Images