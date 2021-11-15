FIA, incelemeyi reddetmeden önce Verstappen'in görüntülerine bakmamış

Verstappen, Interlagos'taki yarışın 48. turunda Hamilton'a karşı savunma yaparken, 4. virajda rakibine geçilmek üzereydi.

Red Bull sürücüsü içeriye kapanarak geç frenleme yaptı ve ardından pistten çıkarak, Hamilton'ı teması engellemek için kaçmaya zorladı.

Olay, F1 yarış direktörü Michael Masi tarafından "not edilmiş" olsa da, daha sonra olayla ilgili herhangi bir incelemenin gerekmediğine karar verildi.

Ancak şimdi, Masi ve yarış kontrolün bu kararı, Verstappen'in araç üstü görüntülerine bakmadan aldıkları ortaya çıktı. Görüntüler, Hollandalı'nın niyetine dair daha iyi bir bakış açısı sunabilirdi.

Masi, Motorsport.com'a, yarış sırasında karar alınırken FIA'nın görüntülere erişimi olmadığını açıkladı.

"Daha önce de söylediğim gibi, yalnızca yayın yapan kameralar vardı. Erişimine sahip olduğumuz şey de buydu."

Masi, görüntülerin ve her iki aracın 360 derecelik kameralarında kaydedilenlerin, ancak hafta sonundan sonra izleneceğini söyledi.

"Öne bakan kamera, 360 derecelik kamera, canlı almadığımız tüm kamera açıları indirilecek ve onlara yarıştan sonra bakacağız."

"Henüz bunlar alınmadı ancak talep edildi."

Masi, eğer Verstappen'in Hamilton'a doğru yöneldiği görülürse, öne bakan görüntülerin açık bir delil olabileceğini kabul etti.

"Kesinlikle olabilir. Muhtemel. Ancak ona erişimimiz yoktu ve tabii ki de indiriliyor. Hak sahibi görüntüleri sağladığında, bir göz atacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bırakın yarışsınlar

Mercedes, Verstappen'in hareketlerinin Hamilton'ı pist dışına çıkmaya zorladığı için cezaya değer olduğunu düşünürken, Masi aynı fikirde değildi. Bunun yerine F1'in "bırakın yarışsınlar" prensibinin uygulandığını söyledi.

Alınan son kararlarla birlikte herhangi bir tutarsızlık olup olmadığı sorulduğunda Masi, "Tutarsız olduğuna katılmıyorum. Daha önce birçok kez söylediğim gibi, olayı esasına göre değerlendiriyoruz ve hepsine bakıyoruz."

"Unutmayalım ki, genel olarak yarışmalarına izin verme prensibine sahibiz ve elimizdeki tüm açılara baktığımızda da bunu benimsedik." dedi.

Bu durumda neden yarışa izin verdikleri sorulduğunda, "Bence, araçların yakınlığına, viraja gelişlerine, nerede olduklarına ve virajın şekline bakıldığında, iki araç da dışarı çıktığı ve kimse pozisyon kaybetmediği için, genel görüş buydu." dedi.

Verstappen tarafından dışarı itilmeseydi Hamilton'ın viraja gireceği öne sürüldüğünde Masi, "Biraz daha ileri gidersek, onlar neredeyse yan yana gidiyorlardı. Bence yarışmalarına izin vermek herkesin yararınaydı, bu yüzden bırakın yarışsınlar."

Ancak Masi, bu olay için Verstappen'e siyah beyaz uyarı bayrağı vermeyi düşünmüş.

"Düşündüm, kesinlikle aklıma geldi. Sonra birkaç kez daha baktım ve dürüst olmak gerekirse, Max siyah beyaz bayrak almaktan çok uzak değildi."

Verstappen, 4. virajda siyah beyaz bayrak almamış olsa da, daha sonra Hamilton'ın hava koridorunu kesmeye çalışırken zikzak çizdiği için kendisine bu uyarı bayrağı gösterildi.

Masi, "Kesinlikle net bir karardı."

"Düzlükte zikzak çizmek, geçen yıl sürücülerin isteği üzerine tartıştığımız bir şeydi. Bunu çözeceğimizi söylemiştik. Bu karar da çok basitti." dedi.