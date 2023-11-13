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FIA, inceleme talebi prosedürlerini hızlandırmaya karar verdi

Motorsport.com’un edindiği bilgiye göre FIA, Formula 1 takımlarının inceleme hakkı talep etmesine olanak tanıyan süreci hızlandırmak amacıyla yönetmeliklerde değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Editör Burak Yasul
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Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA, grid üzerinde

Bir olaydan sonra inceleme talebinde buluma süresi 14 günlük süreden 4 güne yani 96 saate indiriliyor.

Buna ek olarak, şu anda incelemelerde herhangi bir ücret alınmazken, incelemeler için bir ücrette getirilecek.

Değişiklik planı, Haas’ın ABD GP’sinde rakipleri tarafından işlenen pist limitleri ihlallerine ilişkin son inceleme talebinden önce tartışıldı.

Ancak bu olay, inceleme taleplerinin eskiden olduğundan daha fazla olduğu ve FIA’nın takımların bu taleplerini incelerken, takımların da itirazlarını yaparken iki kez düşünmelerini sağlamak amacında olduğu bildirildi.

Haas örneğinin yanı sıra bu yıl Aston Martin ( Bahreyn ), Ferrari ( Avusturya ) ve McLaren’in de ( Avusturya ) inceleme talepleri oldu.

FIA şimdi hem Uluslararası Spor Kurallarını hem de kendi yargı kurallarını 2024 için değiştirmeyi planlıyor. Değişiklikler sadece Formula 1 için değil tüm FIA organizasyonları için geçerli olacak.

Başlangıçta inceleme talebi için bir zaman sınırı yoktu. Bu nedenle bir takım teorik olarak aylar önce gerçekleşen bir yarışın sonucuna itiraz edebilirdi. Bu süre daha sonra 14 gün olarak değiştirildi. Haas da bu süreyi delilleri tam olarak toplamak için kullandı.

Bu sürenin yarışın bitiminden itibaren 96 saat olarak değiştirilmesi planlanıyor. Ancak istisnai durumlarda komiserler bu süreyi 120 saate kadar uzatabilecekler.

Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı

Şu anda F1 için 6000 Avro’luk temyiz ücreti talep edilmesi konuşuluyor. Bu ücretin iadesi ancak inceleme talebinin hakemler tarafından onaylanmasının ardından olacaktır.

Bunlara ek olarak, temyiz sisteminin işleyişinde de değişiklikler olacak gibi gözüküyor.

Şu anda takımlar temyiz başvurusunda bulunma niyetlerini bildirdikten sonra 96 saat içerisinde konuyu resmi bir temyiz başvurusu ile takip edip etmeyeceklerine karar verebilirler.

Mevcut sistemdeki sorun, temyize gitmenin bildirilmesinin cezayı askıya alabilme durumudur.

Böylece bir pilot grid cezası alabilir ve bu ceza temyize gitme niyetini bildirerek iptal edilebilir. Takım daha sonra orijinal grid pozisyonunda yarışarak itiraz sürecinden vazgeçebilir.

Değişikliğin ardından itiraz geri çekilse bile konu Uluslararası Temyiz Mahkemesi’ne taşınacak ve ilgili takım, süreçten avantajlı çıktığına kanaat getirilirse ceza alabilecek.

Şu anda, takım temyize gitmediği sürece herhangi bir ücret ödenmemektedir. Değişikliğin ardından bu ücretin temyiz niyet bildirimiyle nakit ödenmesi gerekecektir.

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