FIA, Imola için pist sınırları kurallarını açıkladı

Bahreyn’deki yarış hafta sonunda en çok tartışılan konulardan biri pist sınırlarıydı. Yarış boyunca Lewis Hamilton yetikililer tarafından uyarılıncaya kadar 4. virajdaki pist sınırlarını düzenli olarak aştı ancak son turda Max Verstappen yine aynı şekilde pist sınırlarını ihlal ederek Hamilton’ı geçmesinin ardından liderlik pozisyonunu Hamilton’a geri bırakmak zorunda bırakıldı.

Bu olayın ardından sürücüler Imola'daki pist sınırları konusunda daha fazla netlik bekliyorlardı ve FIA da tam olarak bunu yaptı.

Etkinliğin yarış öncesi notlarında Masi, pist sınırlarının geçen kasım ayındaki Emilia Romagna GP'sinde olduğu gibi aynı sınırların uygulanacağını söyledi.

Daha sonra, sürücülerin 9. virajda (Piratella virajı) veya 15. virajda (Variante Alta chicane virajı) pistten çıkarlarsa tur sürelerinin silineceğinin altını çizdi.

Ayrıca sürücüler, Acque Minerali virajının apeksinde veya 13. virajda da pist sınırlarını aşarlarsa yine tur süreleri silinecek.

Yarış gününde, standart uyarı prosedürü geçerli olacak ve sürücüler üçüncü bir kural ihlalinden sonra herhangi bir köşede siyah-beyaz bir bayrak görecekler ve sonrasında yetkililer tarafından kendilerine bir rapor gönderilecek."

Buna ek olarak, sürücülere eğer pistten çıkarlarsa "sadece güvenli olduğunda ve kalıcı bir avantaj elde etmeden piste geri dönmeleri gerektiğini" hatırlattı.